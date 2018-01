Grupo de Kenji Fujimori acordó no separarse de la bancada

Con la atención mediática centrada en la llegada del Papa al Perú, la tensión en Fuerza Popular (FP) bajó y en la jornada de ayer, por primera vez en la semana, no hubo frases altisonantes. Tampoco se concretó la renuncia del bloque de Kenji Fujimori, compuesto por los parlamentarios que se abstuvieron en la votación de la vacancia.

La facción, de 10 miembros, se reunió desde las 10:40 a.m. de ayer en el edificio Juan Santos Atahualpa del Congreso. Por más de dos horas evaluaron los puntos a favor y en contra de una posible renuncia.

(Composición: El Comercio) (Composición: El Comercio)

Según fuentes del grupo, se analizaron escenarios como quedarse como no agrupados, teniendo en cuenta que no se sabe cuánto se definirá la acción de inconstitucional contra la llamada ley de las bancadas mixtas (un fallo a favor les permitiría formar un nuevo grupo parlamentario).De quedarse como no agrupados, tendrían que dejar las comisiones que integran (ver gráfico). Y si bien no presiden ningún grupo, sí integran las comisiones de su preferencia.

Bienvenido Ramírez incluso está en siete comisiones, pese a que, según el artículo 34 del reglamento del Parlamento, un congresista no puede pertenecer a más de cinco.Sus proyectos de ley tampoco tendrían prioridad. A la fecha, proyectos de ocho de ellos se han convertido en leyes. Ante esos escenarios, la facción decidió que no renunciará.

—Consecuencias—

La decisión del bloque tiene una salvedad, explicada por Maritza García: “Estamos esperando la decisión de Fuerza Popular [sobre el proceso disciplinario que se les sigue]. El acuerdo de la reunión de hoy es que si expulsan a uno, expulsan a todos”.

La advertencia refiere al caso de Kenji, quien afronta su tercer proceso disciplinario. El reglamento interno de Fuerza Popular habilita que pueda ser expulsado.

Ramírez acotó que pedirán que se respete el debido proceso y la probidad de los integrantes del comité disciplinario: César Segura, Nelly Cuadros y Juan Carlos del Águila. “Estas personas que están viendo nuestro proceso no deben tener antecedentes penales ni deudas con la justicia”, indicó.

Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, minimizó las advertencias. “No les creo cuando dicen que si botan a uno, botan a todos. Si el expulsado de la bancada intenta acogerse al reglamento y dice que fue sancionado sin el debido proceso para formar una bancada, quienes renuncien no podrán unirse. Lo que dicen, en la práctica, es inviable”, dijo.

Hay otras medidas que la facción de Kenji analiza. Ramírez anunció a El Comercio que están evaluando suspender los diezmos (10% de su sueldo, unos S/1.100) que otorgan mensualmente al partido. Sobre posibles nuevos integrantes, Ramírez indicó que al bloque no se suman más por temor a represalias de la cúpula de FP.

