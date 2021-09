El jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, afirmó que los recursos de todo el país “no pueden seguir en manos de privados” y remarcó que el gobierno no va a retroceder en su amenazar de expropiar el gas de Camisea si la concesionaria no acepta renegociar el reparto de utilidades del proyecto. Agregó que la administración de Perú Libre no aceptarán la imposición de una hoja de ruta.

“Hemos dicho que los recursos estratégicos, los recursos de todo el Perú no pueden seguir en manos privadas y en perjuicio del pueblo. En la campaña se ha dicho claramente que el gas de Camisea tiene que ser para todos los peruanos . Ningún Gobierno del pueblo puede retroceder a ello. Estamos hablando de manera específica y nosotros con ello y nuestro presidente es honesto, es consecuente. Vamos a dialogar con la empresa que hoy tiene en sus manos este recurso para poder renegociar las utilidades en beneficio del Estado peruano”, expresó desde Arequipa.

“Necesitamos tener en el país que el gas esté al alcance de los que menos tienen, pero hoy seguimos teniendo a costos internacionales. Esos gobiernos pasados, traidores que firmaron convenios, acuerdos (...) hoy pretenden decirnos cómo se debe Gobernar, tuvieron 200 años y lo que en 200 años nos demostraron es corrupción”, añadió.

Reiteró que la administración de Castillo Terrenos andará “firme y con pies plomo”. “Siempre tiene que haber para cualquier proyecto minero, energético, de cualquier índole, el respeto a las poblaciones, la consulta previa también tiene que ser una herramienta de escucha de la población. Debe ser partícipe. Bienvenido cualquier inversión siempre y cuando esto también signifique el desarrollo de la población. Si hay una empresa minera operando en un distrito y el distrito no tiene ni las pistas asfaltas, no tienen hospital, colegios, agua o desagüe, cómo se puede entender eso. Todo eso se tiene que conversar, se tiene que poner sobre la mesa y asumir responsabilidades”, aseveró.

En consecuencia, Guido Bellido afirmó que el Gobierno no cederá a ceñirse a alguna hoja de ruta. “En el camino va a existir mucha crítica, va a existir muchos cuestionamientos, pero lo que nosotros vamos a garantizar es que en la propuesta que hemos hecho no vamos a retroceder. No les vamos a poner ninguna hoja de ruta. Los compromisos se van a cumplir (...)”, agregó.

El primer ministro participó este domingo 26 en Arequipa en un encuentro con organizaciones sindicales y sociales de dicha región. En ese sentido, la actividad también contó con la participación de los congresistas de Perú Libre, Jaime Quito y Alex Paredes.

La mañana de este domingo 26, el primer ministro reveló que convocarán a la concesionaria del gas de Camisea para renegociar el reparto, “caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, amenazó a través de un mensaje en Twitter.

Seguidamente, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, apoyó la disposición de Guido Bellido para nacionalizar el referido recurso energético. “¡Vamos a recuperar la patria que nos arrebataron hace tiempo! ¡El Partido y el Pueblo apoyan indudablemente!”, expresó el sentenciado por corrupción vía redes sociales.

¡Vamos a recuperar la patria que nos arrebataron hace tiempo! ¡El Partido y el Pueblo apoyan indudablemente! https://t.co/GKVEhmSZOV — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) September 26, 2021

Conforme a los criterios de Saber más

Te puede interesar

Congresistas cuestionan amenaza de Guido Bellido para expropiar el gas de Camisea

Muñoz sobre mensaje de Bellido para nacionalizar el gas de Camisea: “No solo es contradictorio, también nefasto”

Guido Bellido: desorden y contradicciones ventilan fraccionamiento en el Gobierno | ANÁLISIS

Congreso: presentan moción para invitar a Guido Bellido a explicar amenazas de expropiar el gas de Camisea

Guido Bellido amenaza con nacionalizar gas de Camisea si no se reparten utilidades a favor del Estado