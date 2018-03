José Domingo Pérez: "Barata ha confirmado nuestra hipótesis”

El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez asegura que Jorge Barata, en su testimonio en Sao Paulo, ha confirmado su hipótesis de trabajo sobre el aporte que Odebrecht habría entregado a la campaña de Keiko Fujimori del 2011. Además, señala que en el interrogatorio no pudo profundizarse sobre casos de corrupción porque ese tipo de delito es investigado por el fiscal del Caso Lava Jato, Hamilton Castro.

—¿Se siente satisfecho con las declaraciones que recogió en el interrogatorio al señor Jorge Barata en Sao Paulo?

Bueno, satisfecho es una palabra que nos debe llevar a determinar si se ha cumplido el objetivo, y lo trazado había sido recabar información de un testigo de importancia. Nosotros estamos investigando un financiamiento respecto de un partido político [Fuerza Popular] que tendría, al parecer, una procedencia indebida, y el testigo, de vital importancia para los aspectos del caso, ha confirmado esa hipótesis de trabajo.

—¿Entonces considera que sí se logró el objetivo?

La finalidad que hemos establecido, la presunta procedencia, precisamente, de aquello que se cuestiona en la denuncia... y en la denuncia lo que se está investigando es un delito de lavado de activos. Es decir, hay un activo que ha ingresado al tráfico económico, tráfico jurídico, ha ingresado al trámite de algún proceso correspondiente, y que precisamente vamos a determinar con esta información si, en efecto, tiene un origen ilícito.

—Tras el interrogatorio en Sao Paulo, las personas a las que –según afirmó Jorge Barata– Odebrecht dio aportes para sus campañas, así como los intermediarios de esas entregas de dinero han salido a desmentirlo. ¿Qué ganaría Jorge Barata con estas afirmaciones si tiene la condición de delator premiado en Brasil; es decir, si miente pierde su libertad?

Mire, usted, obviamente las personas que han podido ser señaladas por el testigo, que tiene condición de delator en su país, van a manifestar su posición. Finalmente, será el desarrollo de la investigación lo que determine responsabilidad de aquellas personas que sean comprendidas en una investigación o aquellas que ya están o han sido comprendidas anteriormente.

—¿Cuánto tiempo demorará en llegar al Perú el documento oficial que recoge la declaración de Barata?

Mire, entendemos, por la gestión que se ha realizado, que este documento debe llegar en menos tiempo de lo que tomó en el caso de la declaración del señor Marcelo Odebrecht. […] Hubiese sido ideal, como ustedes los medios de comunicación lo han informado, que la declaración fuera prestada en idioma español, en castellano. Esto hubiera acortado el tiempo de espera porque no había la necesidad de la traducción.

—¿Considera que fue una estrategia de la defensa de Keiko Fujimori que la diligencia se haya realizado en portugués?

Quisiera entender que es parte de la estrategia considerar que ellos van a agotar todos los medios posibles para el beneficio de los intereses de quienes representan, pero no soy el abogado defensor, entonces [creo] que esa pregunta no vendría al caso yo responderla.

—¿Pero se extienden los plazos?

Sí pues. Eso es una consecuencia lógica [...]. Diferente hubiera sido que la diligencia se pudiera haber llevado en español, lo que implicaba que de acá a una semana o dos semanas tengamos el documento. Pero, bueno, no ha sido así. Entendemos que fue parte de la estrategia de la defensa. Hay que comprender, pero se ha garantizado su derecho, que es lo importante.

—El siguiente paso es la etapa de corroboración, que su despacho ya inició el jueves pasado cuando un grupo de fiscales bajo su cargo incautó documentos en la oficina de la Confiep. Esto después de que Barata afirmara que Odebrecht entregó a este gremio US$200 mil para apoyar la candidatura de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta del 2011.

Cuando me encuentro en Sao Paulo, acá [en Lima] en la fiscalía de lavado queda personal fiscal tan competente como los fiscales que estuvimos allá. Y los fiscales correctamente tomaron la decisión proactiva […]. Ellos tomaron la decisión adecuada, obviamente respaldada por mi persona, de recabar la documentación que los propios medios de prensa ya estaban señalando sobre la donación de la empresa a esta entidad.

—¿Y encontraron la evidencia que buscaban en Confiep?

Precisamente, se obtuvo lo que se había señalado y continuamos con la investigación. Es que la investigación tiene que ser precisamente ágil. No vamos a esperar que la prueba se desvanezca, se modifique, sea sustraída. Tenemos que tomar decisiones, no estamos investigando cualquier caso.

—¿También obtuvieron información sobre otros políticos, sobre ex presidentes, una ex alcaldesa y el actual mandatario?

En el desarrollo [de la audiencia], el testigo Jorge Barata espontáneamente da información y en esas circunstancias obviamente tengo que pedir precisiones o aclaraciones basadas en la información que él da. Mire, usted, me hubiera gustado haber preguntado otros aspectos más, pero hubo determinados momentos en los que el testigo, a pesar de que tenía esta voluntad, su abogado le indicaba, con correcta interpretación, que no podía dar a conocer aspectos que estaban siendo investigados por nuestro colega Hamilton Castro, porque estaba sujeto o condicionado a una colaboración eficaz que ya tiene bastante tiempo en trámite y que, con tal de no perjudicar su situación, se reservaba algunos aspectos. Ese era nuestro límite entendible […], puesto que no somos llamados a preguntar sobre aspectos de corrupción u obra pública. Nuestro colega Hamilton Castro lo habrá realizado en su oportunidad y, si no lo ha realizado, esperemos que prontamente lo haga.

—El gran ausente en esta diligencia fue el fiscal Hamilton Castro, del grupo especial del Caso Lava Jato. Si hubiera asistido con un cuestionario, ¿podríamos afirmar en este momento que ya tendríamos el panorama completo?

No creo [que] para mi trabajo, hablando de una manera singular, creo que para el trabajo de la fiscalía. Hubiese sido el momento adecuado. Probablemente debió ser antes, en el 2016 o en el 2017. No vamos a juzgar lo que no se hizo porque no me corresponde. Lo que sí me corresponde es saludar la iniciativa del fiscal Rafael Vela [coordinador de las fiscalías de lavado de activos], quien tomó la decisión. Si unos no avanzan, nosotros tenemos que avanzar... si unos no nos permiten participar en determinados actos. Nosotros vamos a generar nuestros propios actos porque tenemos que cumplir nuestra labor y nuestra labor es ser fiscales.

—¿El señor Barata mencionó proyectos como el de Kuntur (sobre el gasoducto sur peruano, durante el segundo gobierno aprista) y otros vinculados a la gestión de Pedro Pablo Kuczynski como ministro, pero fue interrumpido por su abogado?

Lo que se ha logrado, no solamente en esta última diligencia, sino en la diligencia de hace algunos meses con Marcelo Odebrecht, es que aquello que se conocía como AG ya sabemos no es Alejandra Guzmán, sino es una persona que debe ser objeto de una investigación por parte del Ministerio Público.

—¿Alan García?

[No respondió la pregunta, pero asintió con la cabeza]

—¿Entonces Barata ha brindado detalles? No solamente ha indicado: “Yo di y entregué”.

[Dio] detalles porque había la voluntad del testigo Barata de dar la información. Detalles porque hubo quien lo interrogara, en este caso el procurador brasileño Orlando Martello, y [los fiscales peruanos también] hemos participado para que hiciera precisiones respecto a las afirmaciones que ha realizado. En ese sentido, cuando él quería entrar en detalles, precisamente sobre obras públicas, sobre corrupción, hechos de corrupción de funcionarios, pues teníamos ese límite, esa pared, no quiero decir esa muralla china, pero no podíamos seguir preguntando sobre esos aspectos.

—¿Pero él tenía la voluntad de contar sobre los presuntos sobornos que Odebrecht pagó?

Definitivamente, hubo varias oportunidades en las cuales nos vimos limitados.

—¿Le sorprende lo que ha declarado el presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre el interrogatorio a Jorge Barata? Dijo que “las autoridades judiciales le están dando, a cambio de una colaboración eficaz, tribuna a gente certificadamente corrupta”.

Bueno, no comparto las expresiones del señor presidente. Yo tengo una persona que en calidad de testigo desea brindarme información, y bajo una línea trazada de objetivo respecto a lo que estamos investigando, esperamos llegar a resultados correspondientes a lo que determina nuestra función. ¿Qué le puedo decir? Usted me está hablando sobre la apreciación de nuestra más alta autoridad. Dejémoslo en el aspecto que lo ha dicho, que es el aspecto político, el aspecto para los medios de prensa. Yo prefiero basarme, más bien, en lo que, en el proceso, en el expediente, van a declarar las personas.

—¿Qué va a pasar con la información que ha recabado y que no le compete investigar a su fiscalía? Me refiero a las investigaciones que se siguen a Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Susana Villarán.

Lo mismo que se dispuso cuando se recibió formalmente el documento del señor Marcelo Odebrecht: poner en conocimiento al equipo especial del doctor Hamilton Castro para que ellos se aboquen de acuerdo a sus atribuciones cuando llegue el documento formalmente.

—Trascendió que el señor Jorge Barata, utilizando Google Street View, dio la ubicación exacta de la residencia en San Isidro donde entregó el US$1 millón para la campaña de Keiko Fujimori (propiedad relacionada al ex ministro fujimorista Efraín Goldenberg).

Bueno, son aspectos que no quisiera entrar en detalle. Espero que usted entienda, ustedes se han documentado bien en esos aspectos. En efecto, es cierto lo que usted está señalando y definitivamente es una arista para la investigación que va a permitir precisamente determinar aspectos que van a ser relevantes para la investigación.

—¿En algún momento de la diligencia sintió frustración?

La frustración la siento en el aspecto de que se había generado una expectativa de que nosotros podíamos suplir alguna deficiencia en la actuación de nuestra institución o cubrir aquello que no se ha realizado, pero también debemos ser respetuosos de la norma y del debido proceso y nos hemos enmarcado en esa garantía, que es nuestro límite para que aquellas personas, que imagino van a ser investigadas próximamente, no aleguen ningún tipo de nulidad o vicios o afectaciones a través de hábeas corpus o amparos que no vienen al caso.

—¿Siente que su trabajo es respaldado por el fiscal de la Nación?

Siento el respaldo del fiscal Rafael Vela, y si él tiene el respaldo de nuestro fiscal de la Nación, estamos satisfechos.

—¿Van a corroborar lo dicho por Barata a través de llamadas telefónicas, del levantamiento del secreto de las comunicaciones?

Sí, pero parece que usted quiere que yo le revele mi estrategia de trabajo y no lo voy a hacer.

—Además de su testimonio, ¿el señor Jorge Barata ha ofrecido pruebas, documentos?

El acto de indagación no concluye con la simple recepción de su testimonio. Más no le puedo indicar.



