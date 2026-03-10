Tras la sesión del Consejo de Ministros, el presidente José María Balcázar rechazó este martes las versiones que señalan que su gobierno estaría influenciado por la bancada de Perú Libre. Durante una conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que esa posibilidad “no se va a producir nunca”.

“No me prestaré menos en los cinco meses que me han dado para gobernar. Si me dijeran, por ejemplo, usted doctor está manipulado por Fuerza Popular y APP que tienen mayoría de votos en el Congreso, podría prestarse un poco de duda; pero que me digan que con 10 votos de Perú Libre me van a manipular en el gobierno, pues es un poco de chiste”, declaró.

El jefe de Estado afirmó que, a lo largo de su trayectoria profesional, nunca ha permitido presiones ni interferencias en sus decisiones.

“Jamás conocí ni acepté ninguna presión de nadie. Si algo me caracteriza es precisamente eso, ser un hombre independiente que no permite que sus actos sean manipulados”, manifestó.

Asimismo, explicó que su vínculo con Perú Libre se originó cuando fue invitado a integrar su bancada en el Parlamento. No obstante, indicó que durante su paso por el Legislativo mantuvo relaciones con diversas agrupaciones políticas.

“Así como con Perú Libre mantengo las mejores relaciones, también las tengo con todas las bancadas y he suscrito proyectos con las otras bancadas”, añadió el mandatario.