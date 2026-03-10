Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José María Balcázar: “Que con 10 votos de Perú Libre me van a manipular (…) es un poco de chiste”. (Foto: Andina)
José María Balcázar: “Que con 10 votos de Perú Libre me van a manipular (…) es un poco de chiste”. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Tras la sesión del Consejo de Ministros, el presidente José María Balcázar rechazó este martes las versiones que señalan que su gobierno estaría influenciado por la bancada de Perú Libre. Durante una conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que esa posibilidad “no se va a producir nunca”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.