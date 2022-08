El colaborador eficaz Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial, aseguró al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder que un exministro de Estado recibió sobornos de coroneles de la policía que querían ascender al grado de general, según “Panorama”.

De acuerdo con la confesión de Pacheco, el entonces ministro le confirmó que recibió pagos ilícitos, pero le aseguró que eran para el presidente Pedro Castillo.

Pacheco reconoció que pidió una parte del soborno y agregó que increpó al entonces ministro por negarse a repartir el dinero, señaló el citado dominical.

“Se cerraron en ese caso”, dijo Pacheco.

En esa parte de la confesión, el ex secretario general de la Presidencia no mencionó el nombre de ningún ministro. Sin embargo, “Panorama” señaló que el relato se inició con Walter Ayala, quien fue titular de Defensa entre julio y noviembre del 2021, cuando un grupo de policías que visitó Palacio de Gobierno habría pagado sobornos para ascender.

El Comercio reveló el pasado 27 de julio que Pacheco reconoció el pago de coimas por ascensos policiales y que estos se realizaron –según el exfuncionario– a través de escoltas de Pedro Castillo.

De acuerdo con la versión del ex secretario general de la Presidencia, habría una lista de 10 oficiales que pagaron US$20.000 para ser ascendidos al grado de general con la anuencia del jefe del Estado.

—Descargos—

El exministro Ayala negó a “Panorama” que haya recibido pagos ilícitos: “He dicho siempre que no soy ladrón. He manejado millones y millones del Estado en el Ministerio de Defensa y no he tocado ni un sol. Entonces, yo no puedo estar metido en un tema de corrupción”.

Sin embargo, reconoció su vínculo con Pacheco y que incluso le recomendó contar con el abogado William Paco Castillo como defensor legal.Paco Castillo aseguró al dominical que asumió la defensa de Pacheco cuando ya estaba en la clandestinidad, a pedido de Walter Ayala, con quien habló por teléfono.

La fiscalía investiga la existencia de una presunta organización criminal que cobró cupos a policías y militares para interferir en los procesos de ascensos. Según la hipótesis fiscal, esa red sería encabezada por Pedro Castillo e integrada por Ayala, Pacheco y otros.