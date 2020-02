Por Graciela Villasís y Martín León

Junto a Yehude Simon, el ingeniero Pablo Enrique Salazar Torres fue detenido de manera preliminar el último lunes por la investigación del equipo especial Lava Jato sobre el Caso Olmos.

Como parte de la indagación, Salazar –gerente general del Proyecto Especial Olmos-Tinajones entre el 2004 y 2010– confesó ayer ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez que recibió dinero de Odebrecht para la campaña de reelección de Simon en el 2006, en Lambayeque.

“En mayo del 2006, cuando Yehude Simon Munaro decide postular a la reelección del Gobierno Regional de Lambayeque, me llamó y me dijo: ‘Enrique, ven para conversar’. [...] Fui a su oficina ubicada en la sede del Gobierno Regional de Lambayeque. Él me pido si podía contactarme con el señor Jorge Barata para pedirle si nos podía apoyar en su campaña electoral, yo le respondí que lo haría así”, dice el acta de la declaración de Salazar, a la que este Diario tuvo acceso.

“Quiero señalar que sí recibí dinero para la campaña de Yehude Simon, fue entre [...] US$90.000 y [...] US$100.000, fue en varias armadas, y recién por los medios me enteré de que el señor Javier Málaga Cochella también recibió dinero. Ese dinero me lo entregó el señor Jorge Barata, no sé si fueron tres o cuatro veces, siempre me lo daba en una cajita negra de cartón”, menciona en otro momento de su declaración.

Según Salazar, Simon sabía de sus viajes de Chiclayo a Lima para recibir el dinero de Barata. “[...] Simon me decía: ‘Ya, OK, está bien’. Cuando volvía a Chiclayo, y antes de encontrarme con él, yo cambiaba el dinero a soles y luego, siguiendo sus instrucciones, me decía: ‘Tenlo tú y hay que pagarle a canales de televisión, periodistas radiales y otros, según sea el caso’. […] Respecto de la entrega del dinero, solo conocíamos de ello el señor Yehude Simon, Jorge Barata y yo. […] Simon siempre se caracterizó por algo: era muy reservado en las conversaciones que tenía con cada persona; es decir, que lo que se hablaba con alguien no lo hablaba con nadie más”.

Salazar, investigado por los delitos de colusión y lavado de activos agravado, declaró que la primera entrega de dinero fue en julio del 2006. “Eran entregas continuas pero no mensuales, y cada entrega no era el mismo monto”. También dijo que con Barata no se pactaban montos. “Recién cuando se hacía el cambio a soles sabía cuánto era el monto que me había entregado”.

—El proyecto y la amistad—

Cuando se le preguntó a Salazar cuál era su motivación para recoger el dinero y llevarlo a Chiclayo, respondió: “Lo hice [por] la amistad con Yehude Simon, no recibí […] nada a cambio. Para los chiclayanos era muy importante la ejecución integral del proyecto Olmos, por eso queríamos reelegirlo [a Simon], porque confiábamos que con él se terminaría el proyecto en todas sus fases”.

Según la fiscalía, Simon favoreció a Odebrecht en la concesión del trasvase Olmos a cambio de aportes ilícitos –para su campaña del 2006– que provenían del Departamento de Operaciones Estructuradas. El contrato de concesión por el proyecto en Lambayeque, a cargo de una subsidiaria de Odebrecht, se firmó en el 2004, cuando Simon estaba en su primer período en el cargo regional.

En febrero, Barata declaró al equipo especial que la constructora entregó US$300.000 de la caja 2 para la campaña de Simon del 2006. Precisó que los aportes ilícitos se realizaron a través de los ‘codinomes’ ‘Gorno’ y ‘Terco’. De acuerdo con las planillas de la constructora, esos sobrenombres son por el proyecto Olmos.

El exjefe de Odebrecht en el Perú también señaló que los aportes se hacían a través de dos personas de confianza de Simon: Salazar y el fallecido Javier Málaga, de Málaga Webb & Asociados, consultora del proyecto Olmos y que asesoró a Simon cuando fue primer ministro.

En su declaración, Salazar afirmó que conoce a Yehude Simon desde 1968. “Yo trabajaba en el proyecto Olmos desde setiembre del 2002. Fue en julio del 2003, cuando el proyecto se transfiere al gobierno regional, que me reencontré [con él] e hicimos amistad”. El ingeniero fue uno de los fundadores del Partido Humanista Peruano, por el que Simon postuló en el 2006. En febrero, Simon reconoció ante la fiscalía que Salazar se encargó de los fondos económicos para esa campaña.

—La defensa de Simon—

Sobre la declaración de Salazar, Edwin Espinoza, abogado de Yehude Simon, señaló anoche a El Comercio: “No se olvide que el señor Salazar está con detención y era un funcionario de alto nivel. En su anterior declaración, se reservó el derecho a guardar silencio y ahora que está recluido cambia de versión. Se tiene que corroborar lo que ha dicho y presentar pruebas. El señor Simon nunca pidió dinero al señor Barata y nunca se reunió con él”.