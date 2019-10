En el interrogatorio realizado hoy en Curitiba, Brasil, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró ante los fiscales del equipo especial que la constructora financió las campañas del excongresista aprista Javier Velásquez Quesquén y del exprimer ministro Yehude Simon.

Fuentes de El Comercio confirmaron que Jorge Barata aseguró que sí recordaba sobre el financiamiento de las campañas de ambos. Sin embargo, afirmó que no conocía con exactitud quién de los dos responde al ‘codinome’ de ‘Sipán’ o quizán podrían ser los dos expresidentes del Consejo de Ministros.

Las mismas fuentes precisaron que Barata tampoco mencionó exactamente si el pago ilícito registrado en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht está relacionado a una obra, debido a que Velásquez Quesquén y Yehude Simon fueron presidentes del Consejo de Ministros, ambos durante el segundo gobierno de Alan García.

Javier Velásquez Quesquén, miembro del Congreso disuelto, fue primer ministro entre 11 de julio de 2009 y el 13 de septiembre de 2010. Su predecesor fue, precisamente, Yehude Simon. Este último ha sido además gobernador regional de Lambayeque dos veces, entre el 2003 y el 2009.

A través de su cuenta de Twitter, el exgobernador regional de Lambeyeque rechazó la versión de Barata. “Yo puedo asegurar que yo nunca recibí dinero de Barata y tampoco el Partido. Que investiguen fiscales y Barata diga a quien le entregó”, escribió Simon.

“Nunca recibí un centavo y nunca se informó si el Partido lo hizo. Nunca beneficiamos a Odrebrecht. Sin duda Barata debe decir a quien entregó dinero y cómo”, manifestó en un segundo mensaje desde su red social.

Este Diario intentó comunicarse con Velásquez Quesquén, a través de llamadas y mensaje a su celular. También nos comunicamos con su asesor de prensa. Hasta el cierre de esta nota, no recibimos respuesta.

Según las planillas de la caja 2 que entregó Odebrecht en setiembre pasado a la fiscalía, y a las que accedió este Diario, el ‘codinome’ denominado ‘Sipán’ figura dentro de los pagos por la obra Interoceánica Sur.

De acuerdo a Jorge Barata:

1. 'Sipan' sería Javier Velàsquez Quesquén o Yehude Simon. En todo caso, recuerda que le dio dinero a los dos.

2. 'Pastor Alemao' sería Aurelio Pastor.

3. 'Campanha legislativa' serían congresistas de provincia. @Politica_ECpe — Rodrigo Cruz (@rcruza) October 2, 2019

–Sobre ‘Pastor Alemao’–

Respecto al ‘codinome’ denominado ‘Pastor Alemao’ (en español Pastor Alemán), Jorge Barata –según las fuentes de este Diario– afirmó que se trataba del exparlamentario y exministro aprista Aurelio Pastor. Recordó, de acuerdo a las mismas fuentes, que la empresa le entregó pagos ilícitos, que esto fue no directamente, pero que no recordaba bajo qué concepto. Es decir, que no podía precisar si fue por financiamiento de campaña o por una obra específica.

En diálogo con El Comercio, Pastor negó que Barata haya revelado que el ‘codinome’ ‘Pastor Alemán’ esté referido a él y que haya recibido algún pago ilícito de Odebrecht por campaña o por alguna obra. “Él [Barata] en ningún momento sugirió su nombre. El fiscal [José Domingo] Pérez puso mi nombre y él contestó, que no sabía, que se lo pregunten a [Eleuberto] Martorelli”, dijo.

El exministro de Justicia del segundo gobierno de Alan García precisó que esperará la transcripción del interrogatorio, “para que ustedes puedan verificar que la pregunta se la puso el fiscal José Domingo Pérez”.

En las planillas de la ‘caja 2’, que este Diario reveló en setiembre pasado, el ‘codinome’ llamado ‘Pastor Alemao’ aparece en los registros de pagos ilícitos por IIRSA Norte. “El jefe de la IIRSA Norte fue Martorelli. Que se lo pregunten mañana”, concluyó Pastor.

4. Barata no tiene detalles si el dinero entregado a 'Sipan' o 'Pastor Alemao' era a cambio de un obra.

5. Serían 17 codinomes de los que habló hoy el ex ejecutivo de Odebrecht, varios repetidos.

6. Está pendiente un nuevo interrogatorio a Barata. — Rodrigo Cruz (@rcruza) October 2, 2019

–Sobre Oriente–

Barata también aseguró que el ‘codinome’ ‘Oriente’ responde al expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra recluido en San Francisco, California, a la espera de una extradición. En anteriores interrogatorios, el ex jefe de Odebrecht en Perú ya había declarado que al exmandatario entregó US$31 millones en sobornos. Según la planilla de la ‘caja 2’, el ‘codinome’ que ha recibido el mayor monto es, precisamente, el denominado ‘Oriente’: registra US$30’590.307 entre junio del 2006 y julio del 2010 por la Interoceánica Sur.

Finalmente, las fuentes señalaron que Barata manifestó ante los fiscales del equipo especial que por falta de fondos de la empresa, está “limitado” en seguir buscando información. También aseguró que está “limitado” en su capacidad logística para que otros exdirectivos de Odebrecht viajen a Curitiba y esclarecen la identidad de más ‘codinomes’.