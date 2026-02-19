Ministerio de Justicia aprueba Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aprobó el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales mediante la Resolución Ministerial N.º 062-2026-JUS, con el objetivo de regular su organización y funcionamiento.

La norma establece disposiciones vinculadas a la estructura, competencias y procedimientos que deberá seguir este grupo de trabajo encargado de evaluar las solicitudes de gracias presidenciales, como indultos y conmutaciones de pena.

Según el documento, el reglamento busca dotar de mayor claridad y orden al trámite de los expedientes, así como precisar las funciones de sus integrantes y los criterios aplicables en el análisis de cada caso.

La Comisión de Gracias Presidenciales es el órgano encargado de emitir recomendaciones al despacho presidencial respecto a las solicitudes presentadas por personas privadas de libertad, en el marco de las facultades constitucionales del jefe de Estado.

La aprobación de este reglamento se da en medio de una crisis política que derivó en la destitución de José Jerí como presidente de la República y la asunción al mando de José María Balcázar.

Precisamente, Balcázar fue preguntado sobre la posibilidad de que pueda indultar al expresidente Pedro Castillo, quien pertenece a su mismo partido político Perú Libre. Su respuesta fue que “por el momento” no está en agenda un posible indulto al exmandatario.