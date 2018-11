Los congresistas de la bancada de Nuevo Perú y parlamentarios no agrupados interpusieron este jueves una segunda denuncia constitucional contra el legislador Moisés Mamani (Fuerza Popular), a quien una tripulante de vuelo de la empresa Latam ha denunciado ante la policía por presuntos tocamientos indebidos.

La congresista Indira Huilca (Nuevo Perú) dijo que se ha presentado la denuncia porque se trata de un grave tema que no solo se debe ver en la Comisión de Ética. “Aquí también hay una vulneración a aspectos constitucionales que tiene que ver con la protección de los ciudadanos respecto a la violencia. Por eso hacemos mención al artículo 38 de la Constitución”, indicó a El Comercio.

El oficio presentado ante el presidente de la Subcomisión de Denuncias Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), lleva las firmas de parlamentarios de Nuevo Perú como Marisa Glave, Tania Pariona e Indira Huilca, así como la de congresistas no agrupados como Alberto de Belaunde, Patricia Donayre y Paloma Noceda.

Huilca expresó que se pedirá que se priorice el debate de esta denuncia y no que se siga la orden de ingreso. “Este es un tema muy grave, una denuncia contra un parlamentario no puede minimizarse, no es político ni coyuntural, es sobre una vulneración contra derechos fundamentales. Vamos a pedir que eso sea debatido pronto”, aseveró.

En el oficio presentado se dice que la conducta del congresista Mamani “es una violación del artículo 38 de la Carta Magna, que señala que los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

El último miércoles, el parlamentario Hernando Cevallos también presentó una denuncia constitucional contra Mamani por los mismos motivos.