Odebrecht admite pagos ilícitos por el gasoducto del sur

La fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial del Caso Lava Jato, consiguió que se declare fundado un pedido de allanamiento y descerraje de 26 inmuebles, como parte de la investigación del Caso Gasoducto Sur. La orden fue dada por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena y ejecutada ayer por la fiscal y personal de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.

El Comercio tuvo acceso a la orden de allanamiento, la cual comprendía diversos inmuebles, como los de la ex primera dama Nadine Heredia, y de los ex ministros de Energía y Minas (Minem) Rosa María Ortiz y Juan Valdivia Romero; así como ex viceministros del Minem, ex funcionarios de esa entidad y tres estudios de abogados de Lima.

“La finalidad de la medida es encontrar bienes y/o información que sean de interés para la investigación [...] y que acredite algún tipo de coordinación entre los investigados”, se lee en la orden.

Desde Brasil, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial, explicó que Odebrecht había asumido su responsabilidad en actos de corrupción en la concesión de la obra y está colaborando activamente en la resolución del caso. “Y como tal, se están realizando todos estos actos de allanamiento”, indicó a este Diario.

La fiscal Mori también le expuso al juez la necesidad de esclarecer “la real existencia” de pagos ilícitos de Odebrecht para ganar la licitación de la obra, como lo indicarían las planillas del sistema Drousys difundidas días atrás por los portales Convoca e IDL-Reporteros.

—Operación en Surco—

La diligencia en la casa de la ex primera dama comenzó cerca de las 6:30 a.m. y duró unas cinco horas. De acuerdo con el acta, no se hallaron “especies que guarden relación con la investigación” en el domicilio, ubicado en la urbanización Chama en Surco, y se dejó constancia de que la propia Heredia entregó su equipo celular a la PNP.

El abogado de la ex primera dama, Wilfredo Pedraza, calificó la operación de arbitraria. No obstante, dijo que están “absolutamente tranquilos” y lo seguirán estando incluso si Odebrecht inicia un proceso de colaboración eficaz por esa concesión. “El señor [Ollanta] Humala y su esposa están absolutamente tranquilos con cualquier información que pueda venir”, dijo Pedraza en los exteriores de la casa de su defendida.

La fiscal Mori también fue consultada y precisó que existe información de testigos y colaboradores eficaces que vinculan a la ex primera dama con la constructora y específicamente con la concesión del gasoducto sur.

Añadió que si Humala no está comprendido en el caso es porque tiene inmunidad como ex presidente hasta cinco años después de su gobierno.

—Las dos concesiones—

El gasoducto sur fue concesionado dos veces, primero en el segundo gobierno de Alan García y luego en la administración de Ollanta Humala. Según la fiscal Mori, ambas concesiones guardan relación “pues el primero no se ejecutó debido a la inexistencia de garantías y financiamiento; problemas que fueron superados en el segundo proyecto [en el gobierno de Humala]”, según se lee en la resolución judicial.

La primera concesión del gasoducto se dio el 23 de octubre del 2008. La empresa ganadora fue Kuntur Transportadora de Gas (vinculada al Grupo Odebrecht). Sin embargo, el contrato terminó el 4 de noviembre del 2014 sin que Kuntur iniciara la ejecución de la obra. La fiscal cuestiona que ello ocurrió “sin que el Estado declare la caducidad del contrato y ejecute la carta-fianza de más de US$66,7 millones”.

Mori resaltó que se mantuvo irregularmente la suspensión de la ejecución de la obra por varios años y que indebidamente se decidió que un experto técnico disponga la devolución de la carta-fianza.

La segunda concesión se dio el 30 de junio del 2014. La obra fue entregada al consorcio Gasoducto Sur Peruano, integrado por Odebrecht y la española Enagás, cuyo valor superó los US$7 mil millones. Entre otras cosas, la fiscal sostiene que el comité de selección, a cargo del concurso público, descalificó irregularmente al postor competidor de Odebrecht. Para ello, utilizaron informes jurídicos de los estudios Delmar Ugarte y Echecopar. Por esta razón, el allanamiento incluye tanto a ex ministros y ex funcionarios de los dos gobiernos.

—Estudios allanados—

Los allanamientos de ayer también incluyeron las oficinas de los estudios de abogados Echecopar, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Muñiz. Sin bien estos estudios no son investigados, las diligencias se debieron a que algunos de sus abogados (en el caso de los dos primeros estudios) emitieron informes en relación al gasoducto sur.

Los tres estudios informaron que dieron todas las facilidades a la fiscalía y reafirmaron su disposición de colaborar en el caso.