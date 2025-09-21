Pablo Sánchez asumió la titularidad del Ministerio Público tras ser nombrado como fiscal de la Nación interino en reemplazo de la suspendida Delia Espinoza.

Así lo dio a conocer la resolución oficial N. ° 2956-2025-MP-FN que establece la conclusión de la designación de Sánchez como titular de la Primera Fiscalía Suprema Penal para que lidere la Fiscalía de la Nación.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

#URGENTE Tras la suspensión por seis meses de Delia Espinoza como fiscal suprema, Pablo Sánchez asume la conducción de manera interina del Ministerio Público. pic.twitter.com/82hkUm54IY — Política El Comercio (@Politica_ECpe) September 21, 2025

“Designar al abogado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular, como Fiscal de la Nación Interino,a partir de la fecha en mérito a la Resolución de la Junta Nacional de Justicia no 143-2025-PLENO-JNJ, por el plazo legalmente previsto en la citada Resolución o hasta otra disposición”, se lee en el documento.

La resolución fue notificada a la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, la propia Junta Nacional de Justicia y las diversas áreas institucionales del Ministerio Público.

LIMA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 Entrevista a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Fotos: Joel Alonzo/gec / Joel Alonzo

Fuentes de El Comercio indicaron que Sánchez solo asumió la Fiscalía de la Nación por ser el responsable, de acuerdo a la línea de antigüedad. Es decir, es el fiscal supremo decano. Esto supone que no necesariamente permanezca como titular del Ministerio Público interino.

Otras fuentes de este Diario señalaron que se ha convocado a una sesión de la Junta de Fiscales Supremos para este a las 9 a.m., con el objetivo de acordar cómo sería la elección del nuevo fiscal de la Nación, tras la suspensión por parte de la JNJ de Espinoza.

Como se recuerda, la exfiscal de la Nación Delia Espinoza fue suspendida durante seis meses por el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La decisión fue notificada el último 19 de setiembre por la noche a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.

La suspensión fue una medida cautelar por el plazo de seis meses que forma parte del proceso disciplinario seguido por la JNJ contra Delia Espinoza por no acatar una resolución de junio de este año en la que habían dispuesto reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

VIDEO RECOMENDADO: