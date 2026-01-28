El exfiscal supremo Pablo Sánchez Velarde se pronunció públicamente luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidiera no ratificarlo en el cargo. A través de una carta fechada este 28 de enero, agradeció las muestras de solidaridad recibidas y expresó su desacuerdo con el proceso de ratificación al que fue sometido.

En el documento, Sánchez Velarde señaló que se presentó al procedimiento de evaluación “porque así lo establece la ley” y porque consideró que la JNJ sería “objetiva y justa”. No obstante, afirmó que ello no ocurrió y sostuvo que “la entrevista se convirtió en un interrogatorio”.

Asimismo, indicó que la decisión de no ratificarlo se sustentó en una “evaluación integral” que incluyó hechos que, según precisó, ya habían sido archivados por la Fiscalía de la Nación en dos oportunidades.

Entre ellos mencionó un primer punto relacionado con una llamada telefónica y una supuesta vinculación con el señor Gustavo Gorriti, así como un segundo referido a una presunta remuneración adicional cuando integró la Academia de la Magistratura.

“Es decir, no me ratifican por dos hechos ya archivados”, sostuvo en la carta, en la que también indicó que dichos casos fueron declarados prescritos por la propia JNJ. En ese sentido, afirmó que presentó la documentación pertinente durante el proceso y señaló: “Entiendo que los motivos no son jurídicos”.

La decisión de la JNJ fue adoptada el jueves 22 de enero, en el marco de la convocatoria n.° 001-2021-RATIFICACIÓN/JNJ de los Procedimientos Individuales de Evaluación Integral y Ratificación. Tras la ponencia presentada por el miembro del pleno Cayo César Galindo Sandoval, se procedió a la votación, aprobándose por mayoría la no ratificación de Sánchez Velarde.