La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema determinará si anula o no, la medida de suspensión en el cargo de fiscal suprema dictada contra Patricia Benavides; y con ello, reabrir la posibilidad de que se concrete su reincorporación al Ministerio Público (MP).

La mañana del jueves último, la defensa de Benavides Vargas interpuso el recurso de apelación contra la suspensión de 24 meses que ordenó el juez de investigación preparatoria, Segismundo León.

La restricción se emitió en el marco de la investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación, por el presunto delito de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal, por presuntamente intervenir en un proceso vinculado a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Horas después, la suspendida fiscal, junto a sus abogados Juan Peña, Jorge del Castillo, y Christian Salas, ofreció una conferencia de prensa en la que cuestionó la decisión judicial.

Benavides Vargas rechazó la suspensión en su contra, solicitada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al sostener que “se está instrumentalizando el Ministerio Público” y atropellando sus derechos fundamentales.

En esa línea, aseguró que Espinoza Valenzuela incurrió en una “desobediencia flagrante” al no ejecutar la resolución que emitió la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a su favor.

“La señora Espinoza no cumplió con lo señalado en la resolución de la Junta Nacional de Justicia en la que se me restituía en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación, hay una desobediencia flagrante del cumplimiento de esa resolución y cómo hace un pedido al Poder Judicial señalando que se me suspenda como fiscal suprema y fiscal de la Nación ¿No les parece un contrasentido?”.

Patricia Benavides, exfiscal de la Nación suspendida