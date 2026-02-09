PerúCheck: Es falso que Yonhy Lescano haya sido malinterpretado al afirmar que el “cañazo con sal” podía prevenir el Covid-19

En una entrevista con el periodista Marco Sifuentes, el candidato presidencial de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, señaló que, en su postulación al mismo cargo en 2021, los medios de comunicación habrían tergiversado su posición sobre el cañazo con sal como antídoto contra el Covid-19:

“Lo han tergiversado […] totalmente, lo del Huáscar, lo de mi esposa, lo de estas bebidas que eran para el Covid que se tomaba”

Sin embargo, esta posición del candidato no fue tergiversada. Nace de una entrevista que le hizo TV Perú, el 14 de marzo del 2021, para el programa Rumbo a Palacio, en la que señaló que los científicos podrían crear un medicamento sobre la base de algunos usos populares para afrontar el Covid:

“El cañazo, ese trago que sale de la caña de azúcar, [ha] ido controlando el Covid, tomando eso y quemando al parecer lo que queda en la garganta, porque dicen que la sal mata al bicho cuando se instala en la garganta”

Posteriormente de esta entrevista, algunos medios de comunicación rebotaron sus declaraciones, el caso de El Comercio y Correo:

Fuente: Pantallazo tomado el 4 de febrero del 2026 de la página web del El Comercio.

Fuente: Pantallazo tomado el 4 de febrero del 2026 de la página web del diario Correo

Así mismo el candidato brindó sus descargos en el programa dominical Panorama, también en 2021, y cuando fue consultado por la entrevistadora Rosana Cueva sobre lo que dijo, indicó que había una base científica:

“Mira yo te voy a dar una base científica para eso del cañazo, el Listerine. ¿En base a qué te enjuagas la boca para eliminar virus y bacterias? Es alcohol, es el mismo principio”

Cabe aclarar que esta posición fue largamente superada por la ciencia desde el 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud ya se pronunció al respecto y aclaró que el alcohol no puede matar el virus del Covid-19:

Fuente: Nota informativa de la Organización Mundial de la Salud

El 30 de marzo del 2020 la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) se refirió al uso de la sal en algunos productos que prometían prevenir el virus y publicó una carta de advertencia a las personas que están ofreciendo estos productos pues no cuentan con evidencia científica:

Fuente: Carta de Advertencia de la FDA

Conclusión

En numerosas ocasiones durante el año 2021 el candidato de Cooperación Popular Yohny Lescano señaló que el cañazo con sal era un antídoto contra el Covid-19, como ha demostrado esta nota. La ciencia ha comprobado que no era así. Por tanto, PerúCheck califica como falsas las declaraciones de Lescano que señalan que los medios habían “tergiversado” su posición.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.