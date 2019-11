Polémica generó esta mañana la asistencia a la sesión de la Comisión Permanente de Gino Costa, representante de la Bancada Liberal, quien ha solicitado licencia para postular a las elecciones congresales del 26 de enero de 2020 por el partido Morado.

El incidente ocurrió cuando se estaba debatiendo el planteamiento para que Pedro Olaechea sea el encargado de elaborar un informe sobre el decreto de urgencia que emitió el Ejecutivo y que aprueba el presupuesto público para el año 2020. En el proceso, se registró el voto a favor de Gino Costa, hecho que fue aclarado por el propio político.

“Yo estoy de licencia a partir de hoy, de manera que he solicitado mi incorporación al grupo en calidad de observador. No lo dije, lo digo ahora y no sé por qué se ha registrado mi votación porque, en sentido estricto, yo estoy de licencia. Quisiera que se haga esa corrección”, señaló Costa.

Karina Beteta, representante de Fuerza Popular, señaló que si Gino Costa estaba de licencia, no debería permanecer en la sesión porque no existe la calificación de “congresista observador”.

Lourdes Alcorta, también de Fuerza Popular, procedió luego a criticar al representante de la Bancada Liberal y exigir que se retire de la Comisión Permanente.

“Es un tema de forma y de fondo, un tema de catadura moral. Yo sí le exigiría que salga de esta reunión. No tenemos por qué compartir la mesa de la Comisión Permanente con personas que apoyaron el cierre del Congreso [...] Es una vergüenza. No es posible. Pediría que el señor se retire, si no se retira, me retiro yo”, aseguró Alcorta.

Gino Costa explicó que pidió licencia porque así lo determinó el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 y señaló que busca participar como “observador”.

“Me he visto obligado a solicitar una licencia porque así lo ha considerado el Jurado Electoral Especial Lima Centro y en tanto me he visto obligado a presentarlo, lo he hecho, pero estoy arguyendo que no comparto eso y espero que nos den la razón. (Si es así), espero poder regresar a la Comisión Permanente. Por eso digo, mientras tanto, seguiré participando. Si eso no es posible, yo me retiro”, indicó el integrantes del Congreso disuelto antes de abandonar la sesión y señalar que su voto no sea contabilizado.

Luis Galarreta, de Fuerza Popular, pidió que se notifique al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el caso de Gino Costa y se advierta que el pedido de licencia se habría anulado por su presencia en la sesión.

“Pido se envíe actas de esta sesión al JNE porque nadie puede hacer uso de la palabra que no sea un congresista [...] Ya se levantó la licencia y eso tiene que comunicarse como corresponde”, manifestó.

En la misma sesión de la Comisión Permanente también estuvieron presentes Mario Mantilla, candidato de Fuerza Popular, y Salvador Heresi, candidato de Contigo, ambos para las elecciones del 26 de enero del 2020, al igual que Gino Costa que forma parte de la lista del Partido Morado.

Gino Costa