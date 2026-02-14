Renovación Popular: “Jerí no debe continuar un día más en Palacio”

El partido Renovación Popular exigió que el presidente José Jerí deje el cargo de manera inmediata y marcó distancia de su designación, al señalar que no fue su propuesta para la Presidencia del Congreso.

En un comunicado fechado el 14 de febrero de 2026, el Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación sostuvo que su candidato fue el almirante José Cueto, a quien calificó como “un caballero, incuestionable”.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/MzDMENJSc1 — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) February 14, 2026

La organización política cuestionó que Jerí “no debe continuar un día más en Palacio” y formuló una serie de acusaciones en su contra. Entre ellas, lo señaló de haber abusado de su posición para llevar mujeres a Palacio de Gobierno y posteriormente otorgarles cargos bien remunerados. Asimismo, indicó que no ha adoptado acciones efectivas frente a la inseguridad ciudadana.

El comunicado también sostiene que el mandatario permitió el ingreso a Palacio de personas con prisión domiciliaria y lo acusó de actuar como operador de grupos chinos que habrían acudido en masa a la sede del Ejecutivo. Además, cuestionó su entorno personal y reuniones privadas, vinculándolas a hechos que —según el partido— afectan la investidura presidencial.

Renovación Popular afirmó que su postura responde a sus “valores y principios sólidos” como agrupación de derecha cristiana, diferenciándose de lo que calificó como una derecha “mercantilista y farisea”. Según el documento, no respaldarán —en nombre de la estabilidad— a un presidente que, a su juicio, ha “mansillado el rol” del cargo.

El pronunciamiento se produce en medio del debate político sobre la permanencia de Jerí y la evaluación que el Congreso realizará en los próximos días respecto a su continuidad.

