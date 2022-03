El excandidato presidencial y excongresista, Daniel Salaverry, dijo que aconsejó al presidente Pedro Castillo que revise los criterios para los nombramientos de funcionarios públicos. En declaraciones a la prensa, luego de sostener una reunión con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno, descartó que vaya a asumir algún cargo del actual Gobierno.

“Al gobierno ya no solo se le cuestiona por falta de capacidad sino por actos de corrupción, yo le he sugerido al presidente que evalué a más profundidad los perfiles de los funcionarios. Yo vengo a Palacio cuando el presidente me convoca. Justamente a él le preocupa esto, en estos meses él ha está terminando de armar su equipo”, aseguró

“Lo que puedo decir es que mi apoyo al presidente no depende de si asumo o no un ministerio, yo le he dicho que prefiero apoyarlo desde mi posición, mejor es dejarle la libertad al presidente para que tome la mejor decisión en cuanto a sus ministros. Como comprenderás, no puedo decir qué temas le recomiendo, desde mi experiencia, le doy mis opiniones”, agregó.

Esta nueva reunión se da cuando se está a la espera de que se nombre al reemplazante de Juan Silva en el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones.

Salaverry renunció a fines de enero y antes de cumplir un mes en el cargo al puesto de presidente del directorio de Perúpetro, luego que se criticara su designación y la Contraloría General de la República emitiera un informe donde se señala que no contaba con experiencia en el rubro.

