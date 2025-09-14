Roberto Chiabra inicia camino electoral con equipo definido en medio de tensiones entre JNE y Poder Judicial. (Foto: Andina)
Roberto Chiabra inicia camino electoral con equipo definido en medio de tensiones entre JNE y Poder Judicial. (Foto: Andina)
Redacción EC
La alianza electoral definió este fin de semana a los dirigentes que liderarán la campaña presidencial del congresista Roberto Chiabra León de cara a las . Conformado por representantes de distintas agrupaciones políticas, el comando busca proyectar experiencia y solvencia en la conducción de su estrategia.

El Comando Nacional de Campaña será presidido por Miguel Ángel Mufarech Nemy, representante del Partido Popular Cristiano (PPC), acompañado por Renán Galindo, de Unidos por el Perú, y Daniel Villanueva, de Unidad y Paz.

Por su parte, el Comité de Plan de Gobierno estará dirigido por el empresario Carlos Neuhaus, recordado por su papel como organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, evento deportivo que fue reconocido internacionalmente por su eficiencia y capacidad de gestión.

En tanto, el Comité de Personeros será encabezado por Juan Villarán, quien tendrá la responsabilidad de garantizar la defensa legal y técnica de los votos durante el proceso electoral.

Con estos movimientos, la campaña de 2026 se perfila no solo como una pugna entre candidatos, sino también como un escenario donde las instituciones buscan afirmar sus competencias en medio de una creciente expectativa ciudadana.

