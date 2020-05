La presentación del jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, ante el pleno del Congreso ha generado una nueva polémica entre ambos poderes del Estado, debido a que el primer ministro solo está dispuesto a exponer sobre los actos del Ejecutivo durante el interregno parlamentario (artículo 135 de la Constitución), cuando desde el Legislativo sostienen que también debe sustentar la política general del gobierno y solicitar el voto de investidura (artículo 130).

Pero este no ha sido el único punto de conflicto entorno a la presentación de Zeballos en el hemiciclo. Inicialmente, el Ejecutivo era renuente a que la sesión sea presencial, como lo planteó el presidente del Congreso, Manuel Merino. Esto debido a que, hasta el momento, 11 parlamentarios han dado positivo para coronavirus.

Al final, el primer ministro cedió en este punto, y ayer en una carta a Merino le indicó que asistirá al pleno el jueves 28 de mayo, aunque no ha aclarado si irá solo o con el resto de los integrantes del Gabinete.

María del Carmen Gastañaga, experta en Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud (INS), consideró que la sesión plenaria sí se puede realizar, pero solo si el aforo es reducido. Es decir, no más de 20 personas en el hemiciclo. “Con más de 120 personas no sería recomendable, con un quórum reducido sí se puede hacer, pero con una serie de cuidados” , remarcó en comunicación con El Comercio.

Gastañada, en ese sentido, recomendó a los congresistas y ministros que vayan a asistir a la sesión no solo lavarse bien las manos antes de asistir, sino también no llevar joyas y relojes.

“Es obvio que tienen que llegar portando sus mascarillas, incluso pueden usar pantallas [que cubren la totalidad del rostro]”, añadió.

Le recomendó al Parlamento que ubique en cada una de sus entradas bandejas desinfectantes de calzado y que, en los baños, además, del jabón, papel toalla y alcohol en gel, haya una persona de limpieza que desinfecte el sanitario después de cada uso. “Los tachos tienen que ser con tapa y todos deben tener bolsas”, subrayó.

La experta en Salud Ambiental del INS también sostuvo que lo ideal sería que en la puerta de ingreso al Palacio Legislativo haya un médico o enfermera que tome la temperatura y que realice una encuesta epidemiológica a los que ingresan. Esta, según detalló, consta de preguntar si en los últimos días ha tenido fiebre, dolor de garganta o tos seca.

Gastañaga recomendó, para evitar contagios de COVID-19, que se debe dejar uno o dos asientos libres a los lados. Esto no se respetó en la sesión de la Junta de Portavoces del 31 de marzo pasado. (Foto: Congreso)

La mascarilla debe ser usada en todo momento

Gastañada dijo que, dentro del hemiciclo, los escaños deben ser desinfectados y cada ministros y congresista debe tener su micrófono.

“Todo lo que esté en las curules, en la Mesa Directiva debe ser desinfectado, hasta la campanita [que utiliza el presidente del Congreso], y también tiene que haber personal de limpieza ante cualquier cosa que pase. Y los micrófonos deben ser personales, nadie más los debe usar”, sostuvo.

Sobre la manera en que se deben sentar los parlamentarios y ministros para respetar el distanciamiento social, la doctora remarcó que se debe dejar uno o dos asientos libres a los lados, y una fila libre detrás.

La experta en Salud Ambiental del INS hizo hincapié en que tanto los legisladores como los ministros que asistan a la sesión deben usar en todo momento su mascarilla, sobre todo si harán uso de la palabra.

“Se puede hablar, todos hemos hablado con la mascarilla. Cuando un político habla lo hace en un tono fuerte, no se ve, pero salta saliva, y esa saliva va a saltar al frente de donde esté sentado. Pensemos que habrá personal de limpieza que más adelante va a limpiar [el hemiciclo], no hagamos las cosas más riesgosas, los políticos no tienen que pensar solo en ellos, sino en todos. Recomiendo usar la mascarilla para hablar” , manifestó.

Refirió que cada parlamentario y ministro debe contar a su lado con una botella de alcohol en gel.

Y, subrayó, que, si se les va a servir un café, un té o agua, se debe hacer en un recipiente descartable que luego se elimine inmediatamente en un tacho con tapa y bolsa.

Durante la sesión de la Junta de Portavoces, del 31 de marzo, el congresista Daniel Urresti (Podemos Perú) se retiró la mascarilla para exponer su posición a favor del retiro del 25% de los fondos de las AFP. (Foto: Congreso)

Gastañada afirmó que los congresistas que fueron diagnosticados con COVID-19 solo podrán asistir al pleno si es que fueron dados de alta, tras una prueba de salida, que haya determinado que en su cuerpo “ya no hay presencia del virus” .

Una sesión con 13 congresistas

Una fuente del Parlamento indicó a El Comercio que están elaborando un protocolo para la sesión del jueves 28 de mayo. Hasta el momento, se ha determinado que en el hemiciclo solamente estarán los portavoces titulares de las bancadas, es decir, nueve congresistas, más los cuatro integrantes de la Mesa Directiva, que preside Manuel Merino de Lama (Acción Popular).

“El resto de congresistas se conectarán, a través de una videollamada, para participar en el debate”, subrayó.

La misma fuente señaló que el Congreso está preparado para recibir a los 19 ministros de Estado. Por ejemplo, indicó que en el hemiciclo se instalarán podios para que estos usen la palabra.

También indicó que esperan que Zeballos informé si asistirá solo, con algunos ministros o con todos los integrantes del Gabinete.

“Los ministros también podrían ser ubicados en otras salas o conectarse desde sus ministerios por videollamada”, acotó.