El cebiche, plato bandera del Perú, ha dado origen a un formato que cada vez gana más espacio en la gastronomía local: las barras cebicheras. Estos espacios, dedicados a la preparación de cebiches y otros platos marinos, se han convertido en puntos de encuentro para quienes buscan frescura y tradición en un solo lugar.

En los Premios Somos 2025, esta categoría volvió a destacar la preferencia del público por una propuesta consolidada: Terminal Pesquero. Con ocho locales distribuidos en Lima, la marca se ha ganado un lugar en el corazón de los comensales.

Este año, Terminal Pesquero repite el plato fuerte de su éxito: fue elegida como la Mejor barra cebichera por segundo año consecutivo, tras su victoria en 2024.

Todos los nominados

Estos fueron todos los restaurantes nominados en la categoría en los Premios Somos 2025:

Al Toke Pez

Barracones

Barra Chalaca

Barra marina

Barra Sullorqui

El Populacho

Hayaq

Las barras de Ronald

La Pezcadería

Terminal Pesquero

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.