Si tienes invitados en casa y no te alcanzó el tiempo para cocinar una deliciosa cena, esta receta de lasaña con fideos canuto, pollo y salsa de tomate, de Las Recetas de Yo Madre, te hará lucir muy bien.

Sigue los pasos:

Ingredientes:

1/2 kilo de fideos canuto grande

250 gramos de pollo picado

1/2 cebolla roja o blanca

2 tazas de tomate licuado

Una taza de queso mozzarella

2 tazas de salsa bechamel

2 cucharaditas de azúcar

1/2 cucharadita de orégano

Un chorrito de aceite vegetal

Preparación:

Sancocha los fideos al dente. El tiempo de cocción lo encuentras en el reverso de cada empaque de fideos. Recuerda que debes sancocharlos solo agregando 1/2 cucharadita de sal; no necesitan aceite. Escurre y agrega un chorrito de aceite para que no se peguen. Reserva. Calienta el aceite y agrega la cebolla picada en cuadraditos junto con el orégano. Deja que se dore por unos 3 minutos moviendo constantemente y añade el pollo picado bien menudito. Esto debe cocinarse por unos 3 minutos. Agrega el tomate licuado sin pepas, sin cáscara y sin agua. Incorpora el azúcar, pues esto le bajará el nivel de acidez al tomate. Tapa la olla y deja cocinar a fuego mínimo al menos por unos 30 minutos para que se reduzca todo el líquido del tomate. No dejes de controlar y mover siempre. Pasado este tiempo, retíralo del fuego, deja que se enfríe y reserva. En una fuente refractaria que puedas llevar al horno, pon una capa de salsa, luego una capa de pasta y después la salsa bechamel. Así las irás intercalando. La última capa será el queso mozzarella rallado. Lleva la lasaña al horno precalentado a 180 grados por unos 20 a 25 minutos. Cuando veas que el queso está gratinado, la lasaña estará lista para disfrutarla.

