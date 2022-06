Una de las salsas que todo cocinero debe aprender a hacer es la salsa bechamel. Por eso, esta semana, Rocío Oyanguren en Las recetas de yo madre nos cuenta qué ingredientes necesitamos y cuáles son los tips para que quede deliciosa. Toma nota:

Ingredientes:

100 gramos de mantequilla

100 gramos de harina preparada o sin preparar

Un litro de leche fresca tibia

Una cucharadita de sal

Una cucharadita colmada de nuez moscada

Preparación:

Para esta preparación usa el fuego más bajo de tu cocina. En una olla coloca la mantequilla y una vez que se derrita, empieza a integrar la harina poco a poco, cerniéndola directamente en la olla, pero sin dejar de mezclar ni mover constantemente para evitar los grumos.

Una vez integrada la mantequilla y la harina, agrega la leche tibia, la sal y la nuez moscada. Mueve constantemente.

La preparación empezará a tomar mayor consistencia luego de cuatro minutos. Retira la salsa del fuego y deja enfriar para usarlo en la preparación que tú desees.

Salsa bechamel / Daniella Profeta Salcedo

NOTA: El truco en esta salsa está en no abandonarla del fuego, y mezclar constantemente para que no se haga grumos. Una vez lista, la puedes refrigerar en un envase de vidrio tapado hasta por tres días. Otro punto importante, es que tu leche fresca, esté tibia (Cuando me refiero a leche fresca, es la entera, no la evaporada).