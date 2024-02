Dos grandes ejemplos de la coctelería limeña fueron destacados por 50 Best Discovery: Ribeyro Casa Sutil y Bar Olé. Espacios con características distintas pero con mucho por destacar. El primero es el flamante favorito para los bebedores en busca de novedades y el segundo es un clásico para los que gustan de los cocteles más tradicionales. ¿Se animan a visitarlos?

RIBEYRO CASA SUTIL

En una de las casonas de la quinta Leuro, construida a inicios del s. XX, nos encontramos con el fascinante universo de Ribeyro Casa Sutil. Un bar de coctelería de autor para bebedores intrépidos. Licores exclusivos, producto local con nombre y mucha novedad son los pilares de su carta. 50 Best Discovery destaca la labor de Luis Flores, a cargo de la coctelería, por elaborar “cócteles clásicos y originales que hablan de los sabores latinoamericanos utilizando destilados regionales como agave peruano, pisco y más”. Además, resaltan la carta de vinos peruanos. Por otro lado, la cocina refleja a la barra con tapas y piqueos.

Dirección: Av. 28 de Julio 844, Miraflores.

BAR OLÉ

Con su ambiente elegante, y sus casi tres décadas, este bar ya es un clásico entre las barras limeñas. Hay que prestar atención a los detalles de las paredes decoradas con telares y quipus. Pero, el lugar privilegiado es sin duda la barra, que simula una cabina de barco, donde se puede disfrutar del mejor capitán de la ciudad. Ya lo destacan en 50 Best Discovery, como el coctel para tomar en este local: “una mezcla de pisco y vermut, servido en dos partes, con el segundo que se mantiene refrigerado con hielo. En cuanto a la comida, se dice que su omelette español es el mejor de la ciudad”. ¡Salud!

Dirección: Calle Pancho Fierro 109, San Isidro.

¿CÓMO ES LA SELECCIÓN?

50 Best Discovery no es una lista rankeada, su propósito es mostrar una variedad de lugares y ciudades menos conocidas; además de los nombres ya populares. Así, el público encuentra tanto talentos emergentes como los clásicos de siempre. Este año, incluyeron más de 3,200 experiencias y 640 ciudades alrededor del mundo.

La selección es realizada por un grupo de expertos en la industria (restaurantera, de coctelería y hotelería). El local debe recibir una cantidad importante de votos en la ronda de encuestas más reciente para The World’s 50 Best Restaurants o The World’s 50 Best Bars. Otra opción es ser parte de las clasificaciones regionales anuales. La organización de los 50 Best es responsable de la última instancia.