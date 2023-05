MÁS INFORMACIÓN

Dirección: Calle Alcanfores 463, interior E1, Miraflores.

Horario: Lunes a miércoles, de 5 p.m. a 12 a.m. Jueves, hasta la 1 a.m. Viernes, hasta las 3 a.m. Sábado, de 6 p.m. a 3 a.m.

Eventos: Al mes realizan 2 eventos (Noche de versos líquidos) con bartenders invitados.

IG: @bijoubar.pe