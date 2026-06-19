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Resumen

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Aldo Silva y Carlos Muro en la planta donde elaboran el vermouth Avelino. Suelen programar visitas y experiencias para turistas e interesados del mundo gastronómico.
Aldo Silva y Carlos Muro en la planta donde elaboran el vermouth Avelino. Suelen programar visitas y experiencias para turistas e interesados del mundo gastronómico.
/ @richardhirano
Por Diana Gonzales Obando

En la zona limítrofe entre Chilca y Pucusana, entre sembríos de pecanas, higos y granadas, se encuentra el antiguo Fundo Colorado, un espacio rodeado de naturaleza donde los alquimistas del vermouth Avelino, Aldo Silva y Carlos Muro, experimentan con aromas y sabores de todo el Perú. Aquí se mezcla la magia.

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