En una mesa de alta cocina, cada detalle cuenta, y la cerámica puede convertirse en un elemento tan protagónico como el plato mismo. En restaurantes como Central o Kjolle, las piezas artesanales no solo contienen alimentos: amplifican la experiencia visual y sensorial. Detrás de muchas de esas vajillas que hoy desfilan en algunas de las mesas más prestigiosas del país está Altamar, un estudio cada vez más presente en la escena gastronómica peruana y con una historia llena de pasión por el arte.
El estudio Altamar nació a finales del 2017. Nagib Zariquiey, entusiasta de las artes plásticas, y su madre, la ceramista Diana Morcos, fundaron este espacio y lo nombraron en honor a la conexión familiar con el mar.
“Mi abuelo tenía una empresa de pesca en Arequipa y hablaba constantemente de los pescadores en altamar. Me imaginaba ese lugar sagrado, abundante, donde solo los valientes llegaban. Nuestra intención es crear piezas inspiradas en esa energía, en la naturaleza y en la fuerza del mar”, cuenta Zariquiey.
Hoy, Altamar Ceramic Studio tiene como sello una propuesta de diseño contemporáneo, apoyado en la investigación constante y en la experimentación de materiales, formas y esmaltes en su laboratorio.
La identidad de su diseño, inspirada en la naturaleza, con formas minimalistas, texturas orgánicas y tonos en los que el azul es recurrente, los ha llevado a convertirse en colaboradores creativos de restaurantes premiados y hoteles internacionales.
Altamar produce piezas utilitarias para restaurantes como Central, Kjolle, Maido y Astrid & Gastón. También hacen producciones para la cadena de hoteles Belmond en sus hoteles Monasterio en Cusco, Río Sagrado en Ollantaytambo y Miraflores Park en Lima.
Las piezas de Altamar son siempre hechas a mano, empleando técnicas como placas, rollitos, pellizco, arcillas coloreadas y engobes y moldes de yeso para la arcilla colada.
Desde su taller en Barranco, el estudio se ha consolidado como un actor clave en la transformación de las mesas peruanas, donde el arte y la cocina avanzan, hoy, de la mano.
Altamar cuenta con talleres mensuales de modelado artesanal y de torno alfarero, ideales para las personas que desean experimentar con la arcilla y descubrir nuevas formas de expresión. Las clases de modelado tiene un costo de S/.550. Las clases de torno un precio de S/.600. Asimismo, cuentan con un taller de formulación de esmaltes para principiantes.
Altamar también desarrolla colecciones limitadas que pueden encontrarse en su showroom en Lima, en las tiendas Dédalo y Voma & Amigos y en su página web.
