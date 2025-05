En su octava edición, el Burger Fest reunirá a 30 restaurantes, entre ellos 16 nuevas propuestas que mostrarán lo diverso que puede ser el placer de disfrutar de una hamburguesa. Ingredientes audaces, técnicas propias y recetas creadas especialmente para este evento gastronómico son parte de la parrilla del evento para el que tenemos entradas para sortear.

Reconocidas hamburgueserías como Big Boy, Burgerboy, El Jefe, Mad Burger, Fogo, Café A Bistro, Boycott, Dan Dan, entre otros, participarán del evento al que se sumarán nuevas ‘revelaciones’ y talentos internacionales.

Este año, más de 200 hamburgueserías postularon a través de la convocatoria digital de Burger Fest. De ellas, se seleccionaron seis marcas emergentes: Gula, Blast, Cru Burger, Astro Burger, La Mera Jama (Tarapoto) y Meat (Nazca).

Además, aunque no fueron parte de la convocatoria, se seleccionaron, según explica FILO, “por su calidad, trayectoria y originalidad”, marcas omo One Burger, Mr Smash, Good Guys, Burgers BLC, The Food Truck Store (Argentina), Caos Burger (Argentina), The Burger Vilas (Uruguay), Home Burgers (Colombia), Doomo Saltado y 52MX para hacer su debut en el Burger Fest.

Gana entradas dobles

En Provecho de “El Comercio” tenemos 5 entradas dobles para sortear entre nuestros seguidores. Para participar, síguenos en Instagram y sigue estos pasos:

Las entradas para Burger Fest 2025 están a la venta en Joinnus desde S/ 35.00 y también podrán adquirirse el mismo día en la puerta del evento por S/ 50.00.

La cita es el sábado 31 de mayo en el Parque Caballero de los Mares, en la Costa Verde de Magdalena.