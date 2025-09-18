El Gobierno de Perú declaró este miércoles al segundo domingo del mes de septiembre como el “día nacional del pan con chicharrón con cerdo peruano” tras ganar recientemente el denominado ‘Mundial de Desayunos’, un concurso de votaciones que ideó el ‘streamer’ español Ibai Llanos en sus redes sociales.

El Ejecutivo oficializó esta medida a través de la Resolución N° 0368-2025 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), que escogió el segundo domingo mes de septiembre para promover esta celebración en honor al anuncio que hizo Ibai el pasado domingo de los resultados de la final que enfrentó a Perú con Venezuela.

Así, el pan con chicharrón, un sándwich de pan rellenado de camote, carne de cerdo frita y cebolla al gusto, se suma a otros platos y elaboraciones de la gastronomía peruana que también tienen su propio día, como es el caso de pollo a la brasa o el pisco.

Desde que comenzó el particular ‘Mundial de Desayunos’ de Ibai, tanto la población peruana como las instituciones estatales se volcaron en instigar al voto por el pan con chicharrón para que se convirtiera en el campeón de esta competición, como finalmente terminó sucediendo.

El triunfo fue celebrado incluso por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, durante un discurso oficial donde mostró su satisfacción por la valoración internacional hacia lagastronomíaperuana.

Mientras, en las calles algunos municipios repartieron miles de raciones gratuitas de pan con chicharrón, comerciantes empezaron a vender camisetas con impresiones de panes con chicharrón y los medios de comunicación siguieron el minuto a minuto de las votaciones.

La producción anual de carne de porcino en 2024 alcanzó las 209.549 toneladas, mientras que el consumo per cápita de carne de cerdo en 2024 creció un 1,9 % hasta llegar a los 10,5 kilogramos por habitante al año, frente a los 9,7 kilogramos registrados en 2023.