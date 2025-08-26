La categoría de Mejor nuevo restaurante se incorporó a los Premios Somos en 2024, cuando el galardón fue para Casa Tambo. Este 2025, el reconocimiento recayó en Alegría Picantería, la propuesta del chef Francesco de Sanctis, que abrió sus puertas a fines del año pasado en Miraflores.
La carta de Alegría rinde homenaje a la cocina piurana con platos como cebiches, tamales y secos, conquistando rápidamente al público limeño y llevándose, en poco tiempo, este importante premio.
Alegría Picantería se ubica en Alcanfores 715, Miraflores, en una zona privilegiada llena de propuestas y vida cultural, nocturna y, por supuesto, gastronómica.
Todos los nominados
Estos fueron todos los restaurantes nominados en esta categoría de los Premios Somos 2025:
- Alegría
- Awa
- Banh Mi
- Casa Garbo
- Ccori
- Cruzas
- Kaia La Mar
- La Perlita
- Menú
- Omatsu
- Ototo
- Quipas
- Song
- Verbena
- Zerrano
Sobre los Premios Somos
Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.
¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?
La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.
¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.
Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.
