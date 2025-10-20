Benetton Perfumes presenta una nueva edición limitada dentro de la colección Sisterland, que se atreve a ser auténtica, incluso cuando el mundo se transforma en algo desconocido.

Inspirada en Stranger Things, que lanza su última temporada en Netflix el 26 de noviembre de 2025, esta nueva Eau de Parfum rinde homenaje a ese tipo de amistad que se atreve a ser real, y sobrevive a lo extraño, lo desconocido y lo invisible.

Una fragancia que desafía lo convencional

La nueva Eau de Parfum aporta una combinación audaz de notas ámbar, gourmand y florales. Su carácter se revela en sus notas de salida, como bergamota, pera y pimienta rosa; sus notas de corazón, como flor de azahar, neroli, lirio del valle; y notas de sándalo, vainilla, chantilly, almizcle.

Inspirada en los perfumes opulentos de los años 80, esta fragancia se reinventa con un giro contemporáneo que mezcla intensidad vintage y sensualidad moderna. Asimismo, el frasco representa a la sister más valiente: con su brillante melena roja recogida en un moño alto, con un estilo nostálgico pero desafiante. Su diseño es un tributo a los íconos de la época y a la fuerza de la amistad: expresiva, inconfundible y lista para cruzar dimensiones.

Más que una fragancia, esta edición limitada se presenta como una promesa entre amigas que eligen la verdad, la lealtad y el coraje, incluso cuando el mundo se pone al revés. Es un llamado a todas las chicas que eligen ser fieles a sí mismas, aman con fuerza y nunca se rinden. A quienes saben que la verdad es poder, y la amistad, supervivencia.

Compromiso sostenible

Siguiendo los estándares de sostenibilidad que definen a la marca, esta nueva fragancia ha sido desarrollada con una fórmula vegana, trabajada con ingredientes de origen natural. Además, en cuanto al packaging, el frasco tiene 25% de vidrio reciclado y la caja está hecha de cartón certificado FSC, proveniente de fuentes responsables.