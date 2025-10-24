La innovación tecnológica y el uso responsable de los recursos están marcando el camino hacia operaciones empresariales cada vez más limpias y eficientes. En esa misma ruta, Claro Perú impulsa su operación diaria con una estrategia integral orientada a reducir su impacto ambiental.

En julio del 2025 fue reconocida por noveno año consecutivo como una de las compañías líderes en sostenibilidad del país, recibiendo el Distintivo Empresa con Gestión Sostenible (DEGS) otorgado por Perú Sostenible. Este galardón destaca a las organizaciones que demuestran una conducta ética y responsable en sus operaciones, con orientación a largo plazo.

En la evaluación participaron 72 empresas de distintos sectores, como telecomunicaciones, educación, minería, textil y pesca. Claro Perú sobresalió por su estrategia de sostenibilidad y ciberseguridad en favor de sus millones de usuarios, así como por un manejo adecuado de su cadena de suministro y sus buenas prácticas en derechos humanos.

Además, en línea con los principios de buen gobierno corporativo, la empresa también cuenta con las certificaciones ISO 37001 (antisoborno) e ISO 45001 (seguridad y salud en el trabajo). Y en materia ambiental, desarrolla proyectos de energía limpia y eficiencia energética y promueve programas como “Yo reciclo, yo soy Claro”, que desde el 2010 fomenta el reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Fuentes renovables

Por otro lado, y como parte de su transición hacia operaciones más sostenibles, Claro Perú utiliza fuentes de energía renovables, principalmente solar e hidráulica, para abastecer sus principales sedes y estaciones base. Paralelamente, también ha implementado un mecanismo inteligente de ahorro energético en sus antenas 4G, que ajusta el consumo en función de la demanda. Así, durante periodos de bajo tráfico reduce automáticamente el uso de electricidad sin afectar la conectividad.

Ambas medidas se integran al objetivo de alcanzar las cero emisiones netas al 2050. Esto significa eliminar o compensar completamente las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la empresa.

Gestión de RAEE

Claro Perú también promueve la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a través de un reciclaje responsable. Así, en el 2024 su programa “Yo reciclo, yo soy Claro” acopió más de 250 toneladas de estos aparatos, como celulares, cargadores, partes de computadoras, impresoras, entre otros dispositivos electrónicos en desuso.

Esta labor no es nueva en la empresa. Desde el 2010 ha recolectado y gestionado más de 2.300 toneladas de estos residuos como parte de sus acciones ambientales y el fomento de la economía circular. La iniciativa cuenta con más de 120 puntos de acopio a nivel nacional, ubicados en sus Centros de Atención al Cliente y locales de empresas aliadas, donde los usuarios pueden dejar sus dispositivos eléctricos y electrónicos en desuso.

Además, Claro organiza el Reciclafest, una campaña descentralizada de sensibilización que fomenta la participación ciudadana y empresarial en el reciclaje de los RAEE. A través del Distintivo Recicla, la compañía reconoce cada año a empresas e instituciones públicas que se suman al reciclaje de los RAEE a través de su programa y del Reciclafest. Su gestión responsable también incluye equipos e infraestructura de telecomunicaciones, como antenas y cables que llegaron al fin de su vida útil.

A través de todas estas iniciativas, Claro Perú demuestra que la tecnología y la sostenibilidad pueden avanzar de la mano. Cada una de sus acciones, desde el reciclaje hasta el uso de energías limpias, contribuye a construir un futuro más conectado, inclusivo y respetuoso con el planeta.

Reportaje Publicitario