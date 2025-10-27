Verónica siempre ha sido una mujer fuerte, activa y saludable. Le gusta ejercitarse, comer bien y cuidarse desde la pandemia, se preocupa más por sí misma. Por eso, hacerse su mamografía anual se volvió una rutina y un acto de amor propio. Fue gracias a este hábito que su diagnóstico de cáncer de mama llegó a tiempo y, hoy, después de un tratamiento personalizado, con tecnología avanzada y enfoque integral, ha logrado superar la enfermedad.

Reconoce que el camino no fue sencillo. Aunque es psicóloga y está acostumbrada a apoyar a otras personas en situaciones difíciles, el miedo y la angustia la paralizaron al principio. Estaba aterrada y ni siquiera quería realizarse la biopsia para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, la calidez y el acompañamiento humano de los especialistas de la Clínica Internacional la convencieron de hacerse la prueba y le dieron valor y confianza para seguir adelante.

El resultado de la biopsia corroboró su más grande temor: Carcinoma In Situ, estadío clínico 0 bilateral. En otras palabras, cáncer en ambos senos, en su etapa más temprana. “Al ser una paciente con cáncer en ambos senos, se solicitó una evaluación genética y luego un panel genético para detectar la presencia de mutaciones patogénicas y así definir el tratamiento adecuado. Luego de la presentación de su caso en un comité multidisciplinario de cáncer de mama, se decidió llevar a cabo una cirugía de conservación bilateral (ya que el tamaño de ambas neoplasias era muy pequeño), también se decidió que recibiera 15 sesiones de radioterapia y, posteriormente terapia anti hormonal con tamoxifeno”, detalla la doctora Gabriela Calderón Valencia, Cirujana Oncóloga de Mama.

El éxito del tratamiento de Verónica es un claro ejemplo de cómo la detección temprana y el trabajo de un equipo altamente capacitado pueden marcar la diferencia frente al diagnóstico de cáncer de mama. La constancia en realizarse mamografías anuales permitió detectar lesiones minúsculas (como microcalcificaciones que un examen físico hubieran pasado desapercibidas). Este diagnóstico precoz fue clave para ofrecerle una solución mínimamente invasiva, rápida recuperación y un excelente resultado oncológico.

Terapias individualizadas y más humanas

En Clínica Internacional saben que el cáncer de mama no se trata de la misma forma en todas las pacientes. Por eso, ofrecen tratamientos personalizados que se adaptan a las necesidades de cada paciente, desde los casos tempranos hasta los más avanzados. Su objetivo es claro: curar y mejorar la calidad de vida de sus pacientes.

La doctora Silvia Neciosup, líder de la Unidad de Mama, explica que los tratamientos que aplican van más allá de la tradicional quimioterapia. Algunas pacientes solo necesitan terapia anti hormonal, mientras que otras se benefician con la inmunoterapia o terapias biológicas específicas. En casos de cáncer metastásico, usan tratamientos innovadores que atacan directamente las células cancerígenas, con menos efectos secundarios y mejor calidad de vida.

En la actualidad, disponemos de todo un abanico de medicamentos para las pacientes. Gracias al avance de la medicina ahora existen tratamientos menos invasivos, más eficaces y menos tóxicos. De esa manera, las pacientes tienen la oportunidad de ver crecer a sus hijos, reintegrarse al trabajo y retomar sus vidas.

Los paneles genéticos y los estudios moleculares son fundamentales para un mejor abordaje de la enfermedad. Los primeros se recomiendan a mujeres menores de 50 años para identificar mutaciones como BRCA1 y BRCA2 y seleccionar la terapia a seguir. Los estudios moleculares se utilizan en pacientes con cáncer metastásico para analizar las mutaciones tumorales y aplicar tratamientos dirigidos.

Además, para las mujeres jóvenes en etapas tempranas de la enfermedad que desean ser madres, el equipo de fertilidad evalúa las opciones para conseguir ese objetivo, lo que muestra un trabajo conjunto, articulado con otras áreas de la clínica. Una opción es congelar óvulos antes de comenzar el tratamiento, luego de dos años de terapia anti hormonal se puede suspender el tratamiento e intentar el embarazo, y al concluir el embarazo, la paciente continúa con su tratamiento oncológico. Aunque esta alternativa no es aplicable en todas nuestras pacientes, representa una esperanza real.

Todo este cuidado es posible gracias al equipo multidisciplinario que acompaña a cada paciente en su proceso: oncólogos, radiólogos, cirujanos, patólogos, psicólogos, nutricionistas, endocrinólogos, especialistas en fertilidad, entre otros, trabajan juntos, comprometidos con la salud integral y el bienestar de quienes enfrentan esta enfermedad. En Clínica Internacional ningún paciente camina solo.

Detección precoz y precisa

No existe forma segura de prevenir el cáncer de mama. Por eso detectarlo cuando recién comienza, lo más temprano posible, es nuestro objetivo. La mejor herramienta para lograrlo es la mamografía, que debe realizarse anualmente a partir de los 40 años, acompañada de una atención médica especializada.

Sin embargo, si existen antecedentes familiares de esta neoplasia, mutaciones genéticas o tratamientos previos con radioterapia, se aconseja iniciar los controles luego de cumplir los 30 años.

La doctora Liana Falcón Lizaraso, jefe de la Unidad Diagnóstico Integral de la Mama (UDIM) de Clínica Internacional, explica que la mamografía 3D o tomosíntesis ofrece una imagen más precisa y detallada, especialmente en mamas densas. Esta tecnología permite identificar lesiones muy pequeñas que podrían pasar desapercibidas en una mamografía convencional. Esto no solo incrementa las posibilidades de un tratamiento exitoso, también mejora significativamente la supervivencia. Verónica puede dar fe de ello: gracias a este estudio recibió un diagnóstico temprano y ahora disfruta de sus dos hijos, con la tranquilidad de saber que el diagnóstico y manejo de su enfermedad se hizo a tiempo.

“Este tipo de mamografía permite detectar una neoplasia hasta dos años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Está demostrado que puede identificar hasta el 48% de tumores infiltrantes en estadio 0 de la enfermedad”, destaca la médico. Además, subraya que Clínica Internacional cuenta con este equipo avanzado y con radiólogos capacitados del más alto nivel, lo que garantiza resultados confiables y certeros para cada paciente.

La detección temprana puede cambiarlo todo. Confía en la experiencia, tecnología y calidez humana de Clínica Internacional. ¡Tómatelo a pecho y hazte tu mamografía anual!

Reportaje publicitario