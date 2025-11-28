En un contexto donde cada vez más personas buscan experiencias que conecten deporte, naturaleza y bienestar, el Columbia Outdoors Fest 2025 powered by Samsung volvió a consolidarse como uno de los encuentros más representativos del calendario outdoor en Lima. La cita reunió a cerca de 1.000 asistentes en el Ranch Pachacámac para vivir un día completo de actividad física, rutas guiadas y un ambiente pensado para todo tipo de participantes.

Esta edición reafirmó la importancia de contar con espacios accesibles y cercanos a la ciudad que permitan explorar la naturaleza de forma segura, con organización profesional, señalización adecuada y servicios que acompañen cada tramo. La demanda creciente por este tipo de experiencias se reflejó en la convocatoria y en el sold out previo al evento, señal de la acogida del festival que ha construido a lo largo de sus cuatro ediciones.

El show de cierre del Columbia Outdoors Fest 2025. / Columbia

RUTAS, DESAFÍOS Y UN ENTORNO PARA TODOS LOS NIVELES

Desde primeras subidas hasta tramos más exigentes, las rutas de hiking, trail running y MTB fueron el corazón del festival. Cada circuito estuvo diseñado para que los asistentes disfruten a su propio ritmo, ya sean deportistas experimentados o personas que buscaban iniciarse en actividades al aire libre. La señalización, los puntos de hidratación y el acompañamiento del staff de Columbia permitieron que cada recorrido se desarrollara con fluidez y seguridad.

Más allá del esfuerzo físico, el festival destacó por integrar experiencias que complementaron la jornada deportiva, con una zona gastronómica, áreas de descanso, activaciones de marca y espacios pensados para que las personas pudieran disfrutar su día a pocos minutos de la ciudad.

Marcas como Samsung, Lexus, PowerPay y Monark sumaron actividades y dinámicas que acompañaron la experiencia del público. Sporade y Cielo estuvieron a cargo de la hidratación, mientras que Bioderma ofreció cuidado de la piel para quienes participaron bajo el sol de Pachacámac. Esta combinación permitió que el evento mantuviera una propuesta integral, en línea con su evolución durante los últimos años.

Así se vivió el Columbia Outdoors Fest 2025. / Columbia

MÚSICA Y CONEXIÓN CON EL ESPACIO

Al caer la tarde, la celebración continuó con un ambiente festivo que marcó el final de la jornada. Los Mirlos y El Joven Paiva fueron los encargados del show de cierre, con un espectáculo lleno de energía que reunió a los asistentes frente al escenario principal. La música se ha convertido en un sello característico del Columbia Outdoors Fest, y en esta edición nuevamente aportó ese componente de comunidad y celebración que identifica al evento.

Para Matías Cauvi, Brand Manager de Columbia, el éxito de esta edición reafirma el propósito de la marca: “Este festival reafirma nuestro compromiso de crear espacios para disfrutar del outdoor, de manera accesible y cerca de la ciudad”, señaló.

Con cuatro ediciones consecutivas y un crecimiento sostenido en convocatoria, el Columbia Outdoors Fest se posiciona como un punto de encuentro para quienes buscan vivir experiencias completas al aire libre sin alejarse de la ciudad. La combinación de rutas, servicios, gastronomía y música alienta a que cada vez más personas se acerquen al mundo outdoor desde distintos niveles y motivaciones. Conoce más sobre las iniciativas de Columbia, sus próximos eventos y contenido outdoor en www.columbia.pe.

Reportaje publicitario