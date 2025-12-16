La Dra. Dora Correa Navarro no solo embellece rostros, transforma vidas. Su talento y precisión han sido solicitados por las figuras más importantes de la farándula peruana. Además de ser una experta en tratamientos faciales y corporales, la doctora Dora Correa es la más solicitada en la aplicación del famoso “pellet de testosterona”, también conocido como el “chip de la juventud”, que proporciona energía, mejora el estado de ánimo, eleva el libido y potencia la vitalidad general.

Pero su trabajo no solo se centra en lo estético. La Dra. Correa Navarro es una de las pioneras en medicina regenerativa en Perú, contribuyendo a la recuperación integral de muchos pacientes gracias a innovadores procedimientos que combinan ciencia, tecnología y bienestar.

Su impecable trayectoria ha sido reconocida no solo en medios nacionales participando en numerosos programas de televisión, sino también a nivel internacional, representando al Perú con orgullo. Experta en cicatrices y secuelas de acné.

Además de sus tratamientos faciales y corporales, la Dra. Correa Navarro ha desarrollado una técnica exclusiva para la eliminación de cicatrices y secuelas de acné, obteniendo resultados sobresalientes en casos complejos que otros especialistas no han logrado resolver.

La Dra. Dora Correa CON CMP 70389 reconocida especialista en medicina estética y regenerativa, reafirma su compromiso con la actualización médica continua a través de su participación activa en congresos internacionales de alto nivel. Su formación permanente y su trayectoria la posicionan como una de las profesionales más preparadas y actualizadas en el ámbito de la medicina regenerativa y estética.

Como parte de su programa anual de educación continua, la Dra. Correa ha asistido a importantes eventos entre ellos:

Congreso Internacional de Medicina Regenerativa y Terapia Celular, realizado en España, enfocado en la capacitación avanzada en células madre autólogas y ozonoterapia.

ISSCA – International Society for Stem Cell Application, con formación especializada en células madre y medicina regenerativa, Brasil en 2025, fortaleciendo su enfoque combinado en estética y terapias regenerativas.

American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM) en Las Vegas, una de las academias más prestigiosas en medicina estética y antiage, donde integró los más recientes avances en tratamientos estéticos no invasivos.

Además, hace poco en noviembre de 2025, la Dra. Correa participó en el ISSCA Point of Care Regenerative Medicine en Perú, evento que reúne a los líderes mundiales en medicina regenerativa aplicada.

La Dra. Dora Correa destaca por su permanente búsqueda de actualización en medicina regenerativa y estética, lo que le permite incorporar las técnicas más modernas, seguras y efectivas para el bienestar integral de sus pacientes.

Su método personalizado no solo mejora la textura y apariencia de la piel, sino que también restaura la autoestima de sus pacientes, particularmente en jóvenes y adultos que han sufrido durante años las consecuencias del acné severo o de cicatrices visibles en el rostro.

La Dra. Dora Correa Navarro representa la combinación ideal entre ciencia, estética, innovación y humanidad. Su compromiso con la excelencia la mantiene en constante actualización, siempre participando en congresos, seminarios y capacitaciones para llevar lo mejor de la medicina estética mundial a sus pacientes en el Perú.

Si deseas rejuvenecer tu rostro, tratar cicatrices, acné,secuelas de acné, aumentar tu energía, conocer las últimas técnicas estéticas, puedes contactar a la Dra. Correa a través de sus redes sociales oficiales. Como @dra.correanavarro y agenda una evaluación personalizada con una de las especialistas más prestigiosas del país.