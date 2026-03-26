Resumen

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), una de las principales acciones que deben adoptar las familias es identificar si viven en zonas vulnerables, como riberas de ríos, quebradas o laderas inestables. (Foto: El Comercio)
De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), una de las principales acciones que deben adoptar las familias es identificar si viven en zonas vulnerables, como riberas de ríos, quebradas o laderas inestables. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

La presencia del fenómeno El Niño Costero, que prevé extenderse en el Perú hasta noviembre, aumenta significativamente la posibilidad de lluvias intensas a lo largo del año. Este escenario eleva el riesgo de huaicos, desbordes de ríos e inundaciones, eventos que históricamente han dejado un alto saldo de muertes, daños materiales y miles de familias afectadas.