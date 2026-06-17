La formación continua cumple un papel importante para quienes buscan perfeccionar su preparación y mantenerse actualizados en distintas áreas de la salud. Con el objetivo de ampliar sus alternativas de aprendizaje, Cibertec incorpora seis nuevos cursos a su programa de Formación Continua, dirigidos a estudiantes, profesionales y personas interesadas en adquirir habilidades aplicables en entornos clínicos, asistenciales y de atención directa al paciente.

Esta alternativa incorpora programas alineados a distintas áreas vinculadas con la salud, permitiendo acceder a una capacitación enfocada en la práctica y en la actualización profesional.

Un enfoque centrado en el aprendizaje práctico

Como parte de esta oferta, Cibertec destaca que sus cursos teórico-prácticos en entornos clínicos, asistenciales y de atención directa al paciente. Asimismo, buscan responder a necesidades reales del sector mediante contenidos que buscan fortalecer competencias específicas.

La institución señala además que los programas están enfocados en brindar herramientas útiles para el campo laboral, complementadas por docentes especializados y una metodología centrada en el aprendizaje.

Seis cursos especializados en distintas áreas de la salud

La nueva oferta está conformada por seis cursos que abordan distintas áreas como la atención, la prevención, el bienestar y el desarrollo de habilidades técnicas.

Nutrición deportiva permite comprender la relación entre la alimentación, la actividad física y el rendimiento deportivo, incorporando contenidos relacionados con la fisiología deportiva, la hidratación y los requerimientos nutricionales en diferentes etapas de vida.

Primeros auxilios otorgan herramientas para identificar y atender emergencias comunes mediante el uso de técnicas básicas de atención y medidas de bioseguridad. Por su parte, Inyectables está orientado a la preparación, dosificación y administración segura de medicamentos a través de distintas vías de aplicación.

La propuesta también incluye BLS-Soporte básico vital, curso enfocado en el reconocimiento de emergencias, la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso adecuado del desfibrilador externo automático (DEA).

De igual manera, Masoterapia aborda conocimientos relacionados con técnicas básicas de masaje terapéutico orientadas al bienestar físico y muscular, mientras que Cirugía menor y suturas permite fortalecer capacidades vinculadas con el manejo de heridas, técnicas de sutura, bioseguridad y procedimientos básicos de cirugía menor.

Formación alineada con las necesidades del sector

Como parte de esta nueva incorporación, Cibertec destaca que sus cursos priorizan el aprendizaje aplicado y el fortalecimiento de capacidades útiles para el campo laboral. Además, aborda competencias vinculadas con primeros auxilios, soporte vital, inyectables, suturas y atención integral, contribuyendo a que estudiantes y profesionales puedan complementar y actualizar su preparación mediante herramientas concretas.

Para conocer más sobre la nueva oferta de cursos de salud y el proceso de inscripción, visita la landing oficial de Cibertec aquí .

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