inDrive, la plataforma global de movilidad y servicios urbanos, ha lanzado oficialmente el Aurora Tech Award 2026 en Perú. Se trata de una invitación directa a las emprendedoras tecnológicas del país para que se postulen a este premio global que apoya a las startups lideradas por mujeres que combinan innovación e impacto, ofreciendo un premio de US$85 000 a las ganadoras.

A lo largo de los años, el premio se ha convertido en una poderosa plataforma para dar visibilidad a las voces menos representadas en el mundo de la tecnología. La edición de 2025 atrajo un récord de 2.018 solicitudes procedentes de 116 países, el doble que el año anterior. Los finalistas representan a regiones como Latinoamérica, Asia Central y Asia-Pacífico, con startups dedicadas a health tech, IA, fintech, edtech, agrotech y mucho más.

“En inDrive, desafiamos la injusticia promoviendo conexiones que tienen un impacto tangible. Por esta razón, traemos al Perú el Aurora Tech Award 2026, una propuesta para abordar directamente la brecha de género en el ecosistema local y dar a las fundadoras el impulso que necesitan para que sus startups prosperen en el mercado”, dijo Isabella Ghassemi-Smith, directora del Aurora Tech Award.

Isabella Ghassemi-Smith, directora de Aurora Tech Award.

Requisitos para postular

La convocatoria está dirigida a startups en etapa pre-semilla o semilla, con liderazgo femenino en cargos directivos (ya sea fundadas o cofundadas por una mujer). Además, las participantes deben contar con un Producto Mínimo Viable (MVP) en funcionamiento, tener un máximo de cinco años de antigüedad y no haber recibido más de US$6 millones en financiamiento.

Una red de oportunidades

El Aurora Tech Award fue lanzado en 2021 por inDrive con el objetivo de apoyar a las startups tecnológicas más prometedoras lideradas por mujeres en mercados emergentes. Más allá del capital, el premio ofrece acceso a lo que realmente marca la diferencia: visibilidad estratégica, financiamiento, acompañamiento especializado y conexión directa con inversionistas y la red global de inDrive.

La iniciativa busca responder a una realidad preocupante: menos del 2 % de la financiación de capital de riesgo a nivel mundial llega a startups dirigidas por mujeres. Frente a este panorama, Aurora apuesta por impulsar a fundadoras visionarias que no esperan un espacio en la mesa, sino que están construyendo el suyo propio.

Panelistas del evento de lanzamiento del Aurora Tech en Perú.

Como una iniciativa sin fines de lucro, el premio refuerza la misión de inDrive, una plataforma global de movilidad y servicios urbanos que opera en 982 ciudades de 48 países y que se ha convertido en la segunda aplicación de transporte compartido más descargada del mundo. A través del Aurora Tech Award, la compañía reafirma su compromiso de desafiar la injusticia y promover la igualdad de género en la tecnología.

Las emprendedoras interesadas pueden conocer más detalles y enviar su postulación del 12 de agosto al 12 de noviembre en auroratechaward.com.

