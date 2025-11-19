Así como ocurre con la luz, el servicio de internet fijo llega hasta la puerta de tu casa, y desde ahí empieza todo lo que lo hace funcionar dentro del hogar. Para que puedas sacarle el máximo provecho y potenciar tu experiencia de conexión, Claro te acompaña con un curso práctico y certificado, dividido en cinco módulos llenos de beneficios, que te ayudará a optimizar y mejorar tu WiFi en el día a día.

Ante esta realidad, Claro presenta Me queda Claro y su curso Red Interna como una guía práctica para que las personas optimicen su red doméstica de forma rápida y autónoma.

A través de cinco módulos y una trivia final, los usuarios aprenden de forma práctica e inmediata cómo optimizar su red doméstica. En los primeros encuentros se explica cómo ubicar el router en el mejor punto de la casa, por qué las paredes gruesas o electrodomésticos pueden afectar la señal y cuándo conviene usar un repetidor o una red mesh. Quienes completen todos los módulos reciben en minutos una constancia digital y participan automáticamente en un sorteo por un año de internet.

CONSEJOS PRÁCTICOS QUE SÍ FUNCIONAN

Una de las recomendaciones del curso es colocar el router en una posición central y elevada para maximizar cobertura, otra es mantenerlo alejado de microondas u otros dispositivos que pudieran generar interferencias, y usar repetidores para cubrir zonas alejadas o pisos superiores.

Me queda Claro prioriza la autogestión y la rapidez, invitando a aplicar un cambio sencillo y comprobar su efecto en minutos. Esto optimiza el tiempo de quienes necesitan recuperar la conexión rápidamente para trabajar, estudiar o disfrutar entretenimiento en casa.

CERTIFICADO Y PREMIOS COMO INCENTIVO

Al finalizar, Me queda Claro brinda un certificado gratuito que respalda el conocimiento adquirido. Además, la inscripción completa al curso brinda la posibilidad de participar en el sorteo por un año de internet, un incentivo pensado para motivar la aplicación de lo aprendido. Completa el curso y participa en el sorteo por un año gratis del plan 3 play de 800 Mbps con Claro TV+ Superior Pro y Telefonía Fija

Es una propuesta que combina formación útil y recompensa, diseñada para que más usuarios tomen control de su conectividad.

Para quienes quieran resolver algunos problemas comunes de conexión sin salir de casa, Me queda Claro reúne herramientas prácticas, ejemplos paso a paso y beneficios claros. Conoce más sobre este curso y los términos y condiciones del sorteo aquí.

Reportaj publicitario