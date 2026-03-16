Durante el verano, las playas del sur se convierten en escenario de descanso, pero también de movimiento y prevención. A través del Pacífico Fest, Pacífico ha desplegado una propuesta que combina actividad física, educación en salud y espacios familiares en cinco fechas, realizadas en Playa Del Sol (17 de enero), Playa Las Lagunas (31 de enero), Playa La Isla (7 de febrero), Playa Punta Rocas (21 de febrero) y Playa Costa del Sol (28 de febrero).

El evento forma parte de su campaña integral de verano, orientada a promover hábitos saludables y reforzar el cuidado del bienestar en espacios accesibles y cotidianos.

“Quererte Sano tiene como principal objetivo fomentar el bienestar integral. Queremos que sepan que no están solos y que Pacífico es su aliado para cuidar su salud y la de su familia. Espacios como el Pacífico Fest nos permiten sacar esta plataforma del entorno digital y llevarla a una experiencia física y tangible, cercana a las personas”, señala Lucía López, Gerente de Marketing, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Pacífico Salud.

Movimiento, prevención y familia

El Pacífico Fest integra distintas experiencias: clases de cycling frente al mar de la mano de Síclo, zonas interactivas, activaciones de marca y espacios de salud y prevención.

Uno de los puntos más destacados es el stand dermatológico, desarrollado junto a SANNA, donde los asistentes pueden realizarse despistajes de lunares con médicos especialistas y recibir orientación sobre el cuidado de la piel durante la temporada de verano. La iniciativa cuenta también con el respaldo de ISDIN, reforzando el mensaje de protección solar.

“Queríamos ir un paso más allá y convertir el bienestar en prevención y cuidado real de la salud para toda la familia. No solo ofrecer la experiencia de clases de cycling al atardecer, sino también un espacio donde las personas puedan absolver sus consultas y realizarse chequeos con especialistas”, explica López.

El evento incluye además un snack bar saludable, a cargo de Silvestre y activaciones vinculadas a protección visual junto a The Friend of Pablo.

Una campaña integral de verano

El Pacífico Fest es uno de los ejes de la campaña de verano de Pacífico, que también contempla las ToriEstaciones: dos puntos de asistencia ubicados en la Panamericana Sur, en Santa María (km 50, rumbo al sur) y Bujama (km 90, retorno a Lima), donde los viajeros pueden acceder a auxilio mecánico, grúas, zonas de descanso e hidratación y una zona pet friendly.

Asimismo, la iniciativa incluye puntos de asistencia a ciclistas en Las Lomas de Asia, El Encontrón de Calango y el grifo Repsol de Asia, con soporte mecánico ante cualquier eventualidad.

De esta manera, la propuesta no se limita a las playas, sino que acompaña a las personas desde la ruta hasta su estadía, reforzando un enfoque preventivo y de cuidado continuo.

Bienestar para todos

Más allá de las actividades, el mensaje central es que llevar una vida saludable es una decisión cotidiana y alcanzable.

“Cuidar nuestro bienestar es para todos. No necesitas ser un deportista profesional para integrar hábitos saludables que generen un impacto positivo en tu vida. También es pasar tiempo en familia y mantenerse en constante movimiento. Espacios como el Pacífico Fest permiten que Quererte Sano acompañe a las personas en ese camino, donde el bienestar, el movimiento y la diversión van de la mano”, afirma López.

Continúa el bienestar

A través de la plataforma Quererte Sano, Pacífico mantiene activa su propuesta de contenidos y herramientas orientadas al bienestar integral. Durante el evento, los asistentes pudieron conocer más sobre sus contenidos orientados a bienestar prevención y estilo de vida saludable.

Con el cierre de la temporada, la marca reafirma su compromiso de acompañar a las personas no solo en momentos de atención médica, sino en su día a día, promoviendo una cultura de prevención que trasciende el verano.

Conoce el contenido de bienestar integral desde la plataforma Quererte Sano:

https://querertesano.pe/

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