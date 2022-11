Los emprendedores juegan un papel vital en nuestro país, pues ellos impulsan la economía. Sin embargo, no todo es color de rosa. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 9.302 empresas activas se dieron de baja tan solo en los primeros tres meses de este año. ¿Por qué cierran estos emprendimientos? Una de las principales razones es la falta de capacitación para enfrentar los desafíos que se presentan a diario.

He ahí la importancia de aprender todo lo que necesitas para impulsar tu negocio. ¿Sabes de marketing digital y gestión comercial? ¿Conoces sobre finanzas? ¿Manejas las claves para liderar a tu personal de manera exitosa? Eso y mucho más es lo que aprenderás en el programa Contigo Emprendedor del BCP.

Sin costo

Tal vez piensas que no tienes tiempo para seguir estudiando, porque hoy tú eres el gerente, vendedor, empacador, repartidor… te haces cargo de todo. Y lo principal, no te alcanza el presupuesto para financiar los cursos. El tema es que con el programa Contigo Emprendedor BCP no pagas nada. No hay cuotas de inscripción ni mensualidades. El único requisito son tus ganas de aprender.

Tampoco hay excusas para la falta de tiempo, porque recibes los contenidos de manera digital, lo que te permite repasar los temas las veces que desees, en el momento que puedas. Como ves, esta es tu oportunidad de aprender sobre finanzas, digitalización, seguridad, liderazgo y mucho más.

Empresas de gasfitería, contratistas, veterinarias, panaderías, tiendas de ropa, farmacias y muchas otras ya se han beneficiado con este programa y han obtenido el impulso que necesitaban para crecer.

Y esto no es todo. Puedes seguir cursos complementarios para que manejes tus finanzas personales y aprendas a dominar diferentes herramientas de gran utilidad para tu negocio, como Yape, la billetera digital del BCP.

¿Quiénes estarán a cargo de tu aprendizaje? Profesionales altamente capacitados que forman parte del programa Voluntarios BCP. Ellos te trasladarán todos sus conocimientos enfocados en tu negocio, junto a expertos de empresas reconocidas del grupo Credicorp, como Pacífico y Prima AFP.

Por tu aprendizaje recibirás un certificado de participación, según la modalidad de capacitación de la que hayas formado parte. Y recuerda: los cursos son 100% virtuales, lo que quiere decir que puedes participar desde cualquier lugar del país.

Tu negocio no es pequeño cuando tu compromiso es grande. Ya son más de 145,000 emprendedores capacitados desde el 2020 que se han beneficiado con los cursos del programa Contigo Emprendedor BCP. Solo faltas tú.

Para obtener más información puedes:

• Visitar la web www.viabcp.com/contigoemprendedorbcp

• Contactarte al WhatsApp 977-763-493

• Escribir al correo contigoemprendedorbcp@aprenda.com.pe

REPORTAJE PUBLICITARIO