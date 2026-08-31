En el Perú, el 58% de los hogares tiene al menos una mascota, según Ipsos. Convivir con perros o gatos implica compañía y momentos especiales, pero también nuevos hábitos de limpieza frente a la suciedad, las manchas y los olores. Ante ello, Clorox ofrece una solución pensada especialmente para estos hogares.

Se trata de Clorox 5 en 1 Mascotas, un producto que combina cloro y limpiador multisuperficies y que está pensado para la limpieza de los espacios y objetos que utilizan perros, gatos y otros animales de compañía.

Limpieza y desinfección: parte del cuidado diario

Areneros, juguetes, comederos, bebederos y cajas de transporte son parte de la rutina de perros y gatos y, por ello, también requieren atención al momento de limpiar la casa. Mantener estos espacios limpios y desinfectados puede ayudar a reducir el riesgo de propagación de enfermedades y proteger a otros integrantes del hogar.

En ese sentido, Clorox 5 en 1 Mascotas no está destinado a tratar o curar enfermedades ni debe aplicarse directamente sobre los animales. Su función es limpiar y desinfectar los espacios y objetos destinados a su cuidado, siguiendo siempre las instrucciones de la etiqueta.

Cada espacio tiene sus propias necesidades de limpieza. Los areneros y palitas, por ejemplo, requieren una atención frecuente, mientras que juguetes, comederos, bebederos, casas y transportadoras también forman parte de los objetos que conviene incluir en la rutina del hogar. La clave está en mantenerlos limpios y seguir las indicaciones de uso de los productos destinados a estas superficies.

La limpieza de estos espacios forma parte de la rutina de quienes conviven con perros, gatos y otros animales domésticos. Para atender esta necesidad, Clorox 5 en 1 Mascotas combina limpieza y desinfección en una solución pensada para los ambientes y objetos que forman parte de la convivencia diaria.

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