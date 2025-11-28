En el marco de su 50 aniversario, Vainsa, la única marca peruana fabricante de griferías en el Perú, reafirma su compromiso con la educación técnica a través de una nueva alianza con Fe y Alegría, organización referente en formación y desarrollo comunitario. Juntas inauguraron un taller de gasfitería diseñado para preparar a jóvenes y adultos en un oficio esencial que impulsa el crecimiento del sector construcción y abre oportunidades de desarrollo para más familias peruanas.

Vainsa desarrolló e implementó un espacio de formación práctica, equipado con griferías y sanitarios de alta calidad, infraestructura moderna y estaciones reales de instalación que replican escenarios de trabajo en campo. Este entorno permite que los alumnos aprendan de manera aplicada, guiados por especialistas con amplia experiencia técnica en el sector.

La iniciativa forma parte de Creciendo con Vainsa, un proyecto desarrollado por la marca que, desde hace más de tres años, impulsa la formación técnica en gasfitería a nivel nacional. Su propósito es fortalecer las capacidades de quienes ejercen este oficio, brindándoles formación práctica y herramientas reales para su desarrollo profesional.

A la fecha, Vainsa ha formado a más de 500 gasfiteros en distintas regiones del país, consolidando una red de técnicos preparados para ejercer su labor con autonomía, confianza y visión de crecimiento.

“Nos enorgullece contribuir con la formación de peruanos que construyen su propio futuro. Apostar por la educación técnica es preparar al talento que el país necesita para seguir creciendo, porque un Perú en evolución requiere técnicos capacitados que impulsen proyectos con calidad y eficiencia”, señaló Leandro Mariátegui, Gerente General de Vainsa.

La creación del taller marca un paso importante en la visión de la compañía: formar profesionales capacitados para responder a las necesidades del país, en un contexto donde la construcción y la infraestructura siguen siendo pilares de desarrollo.

Durante cinco décadas, Grupo Vainsa ha acompañado la transformación de los hogares peruanos, consolidándose como una industria peruana que fabrica griferías y sanitarios en el país, con una apuesta constante por la sostenibilidad, la innovación, el talento nacional y la calidad superior de sus productos. Cada pieza refleja una promesa que se mantiene vigente desde su origen: durabilidad para toda la vida, creada para acompañar a las familias generación tras generación.

A lo largo de su historia, Grupo Vainsa ha reafirmado su compromiso social impulsando el desarrollo humano a través de la formación técnica y el trabajo colaborativo con las comunidades. Esta visión, centrada en las personas, busca generar oportunidades reales de progreso y contribuir al futuro de quienes construyen el país.