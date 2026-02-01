María Pía Copello da un nuevo giro a su carrera y apuesta de lleno por el streaming con el estreno de “Sin +Q Decir”, el primer programa digital de su canal +QTV Network. La influencer y presentadora busca conectar con una audiencia multiplataforma a través de conversaciones ágiles, actualidad y participación en tiempo real.

El lanzamiento de este programa ha generado expectativa tanto por su elenco como por el horario elegido, en el que competirá con otros espacios consolidados de YouTube. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PUEDE VER “SIN +Q DECIR”?

El estreno del nuevo programa de María Pía Copello está programado para este lunes 2 de febrero y se transmitirá en vivo desde las 10:50 de la mañana a través del canal oficial de YouTube de +QTV Network, donde el público también podrá interactuar mediante comentarios en tiempo real, según informa Infobae.

¿DE QUÉ TRATA EL NUEVO PROGRAMA DE MARÍA PÍA COPELLO?

“Sin +Q Decir” se presenta como una mesa de conversación abierta, donde se combinan temas de coyuntura, entretenimiento, cultura pop y experiencias cotidianas. El formato prioriza el diálogo fluido y el debate sin filtros, con un enfoque relajado y cercano.

Uno de los ejes centrales del programa es la participación activa de la audiencia, que podrá opinar, comentar y formar parte del desarrollo de cada emisión. La propuesta apunta a construir una comunidad digital donde el espectador no solo consume contenido, sino que también influye en él.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ELENCO DEL PROGRAMA?

Para su estreno, María Pía Copello ha reunido a un panel diverso que aporta miradas distintas desde el espectáculo, las redes sociales y el arte. El equipo principal está integrado por:

María Pía Copello, como conductora principal.

Flavia López, Miss Grand Perú 2025.

Daniela Darcourt, cantante peruana.

Israel Dreyfus, comunicador e influencer.

Dafonseka, creador de contenido digital.

Diego Rivera, artista y presentador.

Esta combinación busca atraer a públicos variados y ofrecer conversaciones con enfoques múltiples y complementarios.

¿CON QUÉ PROGRAMAS COMPETIRÁ EN YOUTUBE?

El debut de “Sin +Q Decir” se da en un escenario digital altamente competitivo. En su mismo horario, el programa se enfrentará a otros espacios de streaming ya posicionados, entre ellos:

“La Manada”, transmitido de lunes a viernes a las 11:00 a.m. por SatélitePlus.

“Nadie se salva”, de La Roro Network, que va de 10:00 a 11:45 a.m.

“Mostritos y Pirañas”, programa de GV Play que se emite de 10:00 a 11:30 a.m.

¿QUÉ DIJO MARÍA PÍA COPELLO SOBRE LOS RUMORES DE PRESUPUESTO?

Ante los comentarios en redes sobre una supuesta inversión ilimitada en su canal, la conductora salió al frente con humor y claridad. “¿Quién realmente tiene un presupuesto sin límites para invertir? Nadie reparte cheques en blanco”, señaló, minimizando las especulaciones.

Además, recalcó que el objetivo de Más Que TV no es exhibir grandes recursos, sino impulsar contenidos y talentos. “Queremos que el público conozca nuestro canal y disfrute lo que hacemos, no se trata de mostrar opulencia ni de alimentar mitos”, afirmó, invitando a no tomar como verdad todo lo que circula en redes sociales.