Con la llegada del verano 2026 y la cercanía del Año Nuevo, la ATU ha puesto a disposición de los usuarios del Metropolitano rutas especiales que los llevarán directamente a la playa Agua Dulce, en Chorrillos. Así, quienes quieran disfrutar del sol, la arena y la brisa marina podrán hacerlo fácilmente usando los buses alimentadores, convirtiendo su viaje en parte de la experiencia veraniega.

¡Atención! El bus playero del Metropolitano comienza este 1 de enero: mira sus horarios completos

Normalmente, este servicio está disponible solo los fines de semana durante la temporada de verano. Sin embargo, de manera excepcional por las celebraciones de fin de año, también funcionará el jueves 1 y el viernes 2 de enero, permitiendo que quienes deseen comenzar el 2026 junto al mar puedan trasladarse con mayor comodidad.

Quienes quieran disfrutar de la playa Agua Dulce podrán hacerlo usando el servicio especial del Metropolitano, que saldrá desde el embarque N.° 16 del terminal Matellini y recorrerá la avenida Huaylas hasta Chorrillos. La ida estará disponible de (10:00 a. m. a 6:30 p. m.) y el regreso se efectuará por la misma ruta entre (10:30 a. m. y 7:00 p. m.), asegurando traslados cómodos y directos para los veraneantes.

¡Atención vecinos limeños! Estas son las multas por quemar muñecos en Año Nuevo

Las fiestas de fin de año representan instantes de mucha alegría para las familias peruanas, siendo los fuegos artificiales y la quema de muñecos aquellos elementos que tienden a activarse durante la Nochevieja, pero hoy figuran prohibidos a través del uso de artefactos pirotécnicos, por ejemplo.

En efecto, las restricciones entorno al encendido de materiales tóxicos e inflamables, ahora buscan hacerse efectivas estableciendo multas específicas, y por parte de municipalidades como la de Surco, Pueblo Libre, Jesús María, y también Miraflores, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de vecinos y visitantes de cara al inicio del 2026.

Al respecto, te contamos que mediante ordenanzas puntuales, todas las comunas mencionadas coinciden en imponer sanciones económicas ascendentes a los más de 5 mil soles, y esto dirigido hacia quienes incumplan medida llevando a cabo la quema de muñecos.

En relación a esta tradición peruana, resulta importante destacar que su prohibición como tal radica en la contaminación del aire generada al producirse monóxido de carbono y otros gases tóxicos, provocando asimismo problemas respiratorios, y terminando de agravar reacciones inflamatorias en personas con asma y bronquitis crónica, entre otras afecciones.

Las fiestas de fin de año representan instantes de mucha alegría para las familias peruanas, siendo los fuegos artificiales aquellos elementos lúdicos que tienden a activarse durante la Nochevieja, pero hoy figuran prohibidos a través del uso de artefactos pirotécnicos.

En efecto, las restricciones entorno a la compra y venta de dichos dispositivos que contienen sustancias químicas, ahora buscan hacerse efectivas estableciendo multas específicas, y por parte de municipalidades como la de Surco y Miraflores, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de vecinos y visitantes durante esta temporada festiva.

Al respecto, te contamos que mediante ordenanzas puntuales, ambas comunas, por ejemplo, hoy imponen sanciones económicas ascendentes a los más de 5 mil soles, y esto por tanto vender como distribuir o realizar comercio ambulatorio vinculado a la pirotecnia.

“No se debe manipular pirotécnicos artesanales que pueden causar accidentes”, remarcó Carlos Bruce, alcalde de Surco, durante presentación del Plan Navidad Segura 2025, recordando además que quienes incumplan la norma vigente, serán multados con 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) (S/5.350).

Cómo actuar ante una quemadura por pirotecnia

Cada 24, 25 y 31 de diciembre, y también 1 de enero, representan fechas anuales en las cuales el encendido de pirotecnia genera alarma entre las entidades de Gobierno como el Ministerio de Salud (Minsa), producto de quemaduras que pueden terminar ocasionando los petardos, cohetones, entre otros artefactos similares, si son manipulados por niños sobre todo.

Es así como de manera preventiva, Cinthia Evangelista Medina, coordinadora de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres del Nacional Hospital Arzobispo Loayza, recomienda a los padres de familia a evitar que los más pequeños del hogar lleguen a utilizarlos durante las fiestas de fin de año, y esto debido a que también existe riesgo de producirse amputaciones de dedos, pérdida de audición o visión por esquirlas, y hasta desenlaces fatales.

“Es muy importante que los niños, sobre todo los más pequeños, estén siempre bajo la supervisión de un adulto”, refiere además la especialista haciendo hincapié en que “si, a pesar de esos cuidados, un niño ingiere uno de estos productos, debe ser llevado rápidamente a un centro de salud para que reciba atención profesional e inmediata”.

