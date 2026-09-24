La espera ha terminado para los fanáticos de la franquicia creada por Hirohiko Araki. “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” regresa a las pantallas de Netflix con el esperado 2nd STAGE. La carrera más peligrosa y épica a través de Estados Unidos entra en su etapa más crítica, llevando a los competidores directo al peligroso territorio conocido como la Palma del Diablo (Devil’s Palm).

Si no quieres perderte ni un segundo del regreso de los “JoJo Fridays”, te traemos la guía completa con los horarios globales de estreno, la sinopsis oficial y todo lo que debes saber.

¿A qué hora se estrena “Steel Ball Run: 2nd STAGE” en Netflix?

El lanzamiento mundial está programado para el viernes 25 de septiembre. Netflix actualizará su catálogo de forma simultánea en todo el mundo a las 00:00 PST (Hora Estándar del Pacífico).

A continuación, la conversión exacta del horario según la zona geográfica:

México: 01:00 AM

01:00 AM Costa Rica: 01:00 AM

01:00 AM Guatemala: 01:00 AM

01:00 AM El Salvador: 01:00 AM

01:00 AM Honduras: 01:00 AM

01:00 AM Perú: 02:00 AM

02:00 AM Colombia: 02:00 AM

02:00 AM Ecuador: 02:00 AM

02:00 AM Panamá: 02:00 AM

02:00 AM Venezuela: 03:00 AM

03:00 AM Bolivia: 03:00 AM

03:00 AM Paraguay: 03:00 AM

03:00 AM República Dominicana: 03:00 AM

03:00 AM Argentina: 04:00 AM

04:00 AM Chile: 04:00 AM

04:00 AM Uruguay: 04:00 AM

04:00 AM Brasil: 04:00 AM

04:00 AM España: 09:00 AM

Formato de emisión

A diferencia de otras producciones que lanzan temporadas completas en un solo día, esta entrega marcará la llegada de 11 episodios semanales que abarcarán tanto el 2nd STAGE como el 3rd STAGE de la carrera. Cada viernes habrá un nuevo capítulo disponible en la plataforma.

Tráiler oficial

Sinopsis: ¿Qué pasará en la segunda etapa de la carrera?

Tras superar el accidentado arranque en San Diego, Johnny Joestar y Gyro Zeppeli se adentran en un tramo de más de 750 millas que cruza el desierto. La ruta obliga a los jinetes a cruzar la infame Palma del Diablo (Devil’s Palm), una anomalía geográfica que modifica el entorno y otorga habilidades extraordinarias conocidas como Stands a quienes sobreviven a su travesía.

A medida que el calor y los peligros acechan, Johnny y Gyro descubrirán que la competición no es un simple evento deportivo financiado por Steven Steel. Tras el evento se esconde una conspiración a nivel nacional impulsada por fuerzas políticas oscuras que buscan recolectar las reliquias de un cuerpo sagrado esparcido a lo largo de la ruta de la carrera.

Personajes principales

Johnny Joestar: Un exjockey prodigio que quedó parapléjico tras un incidente del pasado. Se une a la carrera obsesionado con descubrir el secreto detrás de la técnica de Gyro Zeppeli, la cual le devolvió temporalmente la movilidad en las piernas.

Un exjockey prodigio que quedó parapléjico tras un incidente del pasado. Se une a la carrera obsesionado con descubrir el secreto detrás de la técnica de Gyro Zeppeli, la cual le devolvió temporalmente la movilidad en las piernas. Gyro Zeppeli: Un enigmático ejecutor procedente del Reino de Nápoles que domina la técnica ancestral de la Rotación ( Spin ). Compite en la Steel Ball Run con el objetivo de obtener la amnistía para un niño inocente sentenciado a muerte en su tierra natal.

Un enigmático ejecutor procedente del Reino de Nápoles que domina la técnica ancestral de la ( ). Compite en la Steel Ball Run con el objetivo de obtener la amnistía para un niño inocente sentenciado a muerte en su tierra natal. Diego “Dio” Brando: Un jinete de origen británico altamente ambicioso, meticuloso e implacable. Su único objetivo es alcanzar la victoria absoluta y la gloria, sin importar las alianzas temporales o las traiciones que deba realizar en el camino.

Un jinete de origen británico altamente ambicioso, meticuloso e implacable. Su único objetivo es alcanzar la victoria absoluta y la gloria, sin importar las alianzas temporales o las traiciones que deba realizar en el camino. Sandman (Soundman): Un corredor nativo americano que participa en el torneo a pie sin utilizar caballo. Su objetivo es ganar el premio en efectivo para comprar y proteger las tierras sagradas de su tribu.

Un corredor nativo americano que participa en el torneo a pie sin utilizar caballo. Su objetivo es ganar el premio en efectivo para comprar y proteger las tierras sagradas de su tribu. Presidente Funny Valentine: El máximo mandatario de los Estados Unidos y la mente maestra detrás de la cara oculta de la carrera. Su objetivo final es asegurar el poder absoluto utilizando los restos sagrados escondidos en el trayecto.

Ficha técnica