El Black Friday, una fecha que se espera con muchas ansias en Estados Unidos se ha vuelto de índole mundial gracias a la Internet y el e-commerce. Usualmente las compras en esta fecha se hacen de forma presencial en el país del norte, pero debido a la pandemia del nuevo coronavirus es posible que se limite solo a su versión en línea.

Los más importante antes de llegar a un Black Friday es tener claro que se dese o necesita encontrar, investigar el producto y las posibles marcas. Luego buscar ñas tiendas que lo tienen y finalmente hacer una lista con todos estos datos.

Así no llegamos a la fecha a improvisar una compra que podría ser al final producto de un impulso fallido con el ratón del ordenador. Por eso aquí te damos cuatro claves que debes tomar en cuenta para encontrar las mejores ofertas del Black Friday 2020.

Claves para hallar las mejores ofertas de Black Friday

Objetivos claros

Antes de la fecha es importante tener claro qué producto queremos o necesitamos. Ponerlo en una lista y hacer una búsqueda sobre el nombre, modelo y detalles de lo que se quiere comprar. Con estos datos podremos hacer una buena compra en Black Friday y no quedarnos con lo que otros usuarios dejaron. Esto aplica tanto para compras presenciales como digitales.

Revisar opiniones

Cuando estés realizando tu investigación sobre los productos que quieres encontrar con rebajas, haz una búsqueda de opiniones y evaluaciones de clientes que hayan adquirido lo mismo que tú quieres. De esta forma podrás ver si la imagen que ofrecen en el e-commerce es en efecto lo mismo que llegará a tu casa.

Actualizaciones

Durante el Black Friday, el flujo de clientes aumenta en Internet, por lo que se pueden agotar con rapidez los productos, caer algunos sitios web que no estén preparados, etc. Para que ello no afecte tu compra es importante que tengas todas tus apps de pago, tiendas y búsqueda actualizadas en su más reciente versión. De esta forma tendrás más chances de hacerte con el producto deseado.

Registros a tiempo

Una vez que tengas ubicadas las tiendas en las que piensas comprar durante el Black Friday, revisa si es necesario llevar a cabo un registro en la página para empezar a comprar. Si es así realiza esta inscripción días antes para que no pierdas tiempo valioso durante el día de ofertas.

Ofertas reales

Comprueba que la oferta de las tiendas a las que estás por acudir son reales. Ya que muchos comercios en línea suelen elevar sus precios una semana antes del Black Friday para luego ofrecer “grandes ofertas” que solo responden a la especulación del precio real del producto. Por lo que es bueno verificar si el precio se ha mantenido a lo largo del tiempo, al menos del 2020.

