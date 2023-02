El cantante César Vega fue detenido por efectivos de la Policía Nacional por manejar en estado de ebriedad y realizar maniobras temerarias por la avenida Angamos en Miraflores.

Según el parte policial, el salsero se resistió a pasar el dosaje etílico en un primer momento. Sin embargo, luego de unos minutos, se sometió a la prueba.

La información oficial revela que el cantante manejaba su vehículo Mercedes Benz con 1.89 gramos de alcohol en el cuerpo, cuando lo permitido es 0.5.

Dos días detenido

El interprete de ‘Hombre casado’ fue intervenido a las 5:40 de la mañana del sábado 4 de febrero y de inmediato fue trasladado a la comisaría donde permaneció detenido por dos días.

El popular ‘Sonerito’ fue liberado luego de dos días y recién pudo ver la luz a las 2 de la tarde de lunes 6 de febrero.

Pidió disculpas

Luego que se hagan públicas las imágenes de su detención, César Vega utilizó sus redes sociales para pedir disculpas a sus seguidores.

“Hay veces en la vida donde uno la pasa mal, pierde un poco el rumbo y comete errores, yo cometí uno del cual me arrepiento. Mi juventud, mi inexperiencia y mi irresponsabilidad me jugaron una mala pasada y no busco excusa alguna para remediarlo, al contrario, estuve siempre dispuesto a afrontar cada uno de mis errores desde que decidí ser cantante o como algunos me llaman “un personaje público””, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, dijo estar dispuesto a cambiar su actitud por su familia y por su público.

“No estoy pasando un buen momento personal desde hace algún tiempo y como repito, no es una excusa para equivocarse de la manera en que yo lo hice, pero desde el fondo de mi corazón les pido perdón y les digo que este es un ejemplo que no se debe de repetir y que jamás en mi vida artística y personal había pasado por algo similar. Quiero empezar de nuevo, siempre quise ser una mejor persona antes que un mejor cantante y quiero pedirle perdón públicamente a mi familia y a la vez a mis amigos y a todo mi público, una nueva oportunidad para enmendar mis errores, para demostrarles que puedo ser mejor cada día y que voy a aprender de este mal momento que estoy pasando por mi propia culpa”, afirmó.