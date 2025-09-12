A solo pocos días de festejar las Fiestas Patrias 2025 en Chile, celebradas el 18 y 19 de septiembre, es una de las fechas más esperadas por la población debido a que pueden disfrutar de varios días de descanso y aprovechar en juntarse con sus seres queridos. De hecho, durante esa jornada, las personas suelen preparar lo mejor de la gastronomía chilena y otras tradiciones, reforzando la identidad y el orgullo nacional. De esta manera, los trabajadores del sector público se mantienen a la expectativa por conocer la fecha exacta de la llegada del aguinaldo, un beneficio laboral que busca ayudar a los chilenos a compensar los gastos durante esta festividad. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO PAGARÁN EL AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025 EN CHILE?

En medio de las celebraciones por las Fiestas Patrias en Chile, que se celebra entre el 18 y 19 de septiembre, miles de trabajadores del sector público aguardan el aguinaldo 2025. En esta ocasión, el beneficio por el mes patrio traerá un depósito de $ 88 667, cuya remuneración líquida de agosto no supere los $ 1 025 622. Así también, en el caso de los trabajadores con una remuneración líquida superior a $ 1 025 622, el aguinaldo patrio será de $ 61 552, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21.724. Es importante recordar que la entrega del aguinaldo no es está dirigido a los empleados del sector privado chileno, a menos que esté contemplado o figure en su contrato de trabajo.

Asimismo, este derecho laboral no está sujeto a descuentos, no es tributable ni imponible, por lo que no forma parte del cálculo de impuestos ni para cotizaciones previsionales o de salud en Chile. Finalmente, en cuanto al depósito del beneficio, los trabajadores que habitualmente reciben sus remuneraciones entre el 18 y el 23 del mes percibirán su pago este martes 16 de septiembre, mientras que los empleados que usualmente cobran el día 24 recibirán su pago el próximo miércoles 17 de septiembre.

FECHA DE DEPÓSITO DEL AGUINALDO PARA LOS PENSIONISTAS EN CHILE

Por otro lado, el Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que el aguinaldo de Fiestas Patrias para los más de 2 millones de pensionados será entregado en un solo depósito junto con la pensión de septiembre. Por consiguiente, el monto base del beneficio será de $ 25 280, aunque la asignación aumentará a $ 12 969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2025. No obstante, cuando esta carga familiar recibe una pensión de sobrevivencia, el incremento no es aplicable, aun cuando figure oficialmente como carga.