Diciembre 2025 es uno de los meses más esperados por miles de peruanos, no solo por los diversos feriados o celebraciones, sino también por el aguinaldo de Navidad. Este beneficio laboral, oficializado por el Gobierno peruano, está dirigido exclusivamente para los funcionarios y servidores del sector público, así como para los pensionistas, que cumplan determinados requisitos. De esta manera, los beneficiarios podrán ver reflejado su estipendio en la planilla del presente mes. Así, este sector podrá disfrutar de este derecho que les permitirá cubrir ciertos gastos imprevistos a causa de las celebraciones de fin de año. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE DEPOSITA EL AGUINALDO 2025 EN PERÚ?

En el marco de las celebraciones por la Navidad 2025, el Gobierno peruano estableció que los funcionarios y servidores del sector público activos y pensionistas reciban un aguinaldo de S/ 300, mientras que los internos de Medicina Humana y Odontología con un monto de S/ 100, en la que se verá reflejada según el cronograma de pagos correspondiente al mes de diciembre. En el caso de los empleados con jornadas parciales, el aguinaldo se entregará de manera proporcional al tiempo efectivamente laborado. A continuación, te presentamos los trabajadores que reciben este beneficio económico:

Funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 276, la Ley N.º 29944 y la Ley N.º 30512.

Docentes universitarios de la Ley N.º 30220.

Personal de la salud del numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1153.

Obreros permanentes y eventuales del Sector Público.

Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Pensionistas a cargo del Estado de la Ley N.º 15117, los Decretos Leyes N.º 19846 y N.º 20530, el Decreto Supremo N.º 051-88-PCM y la Ley N.º 28091.

Trabajadores contratados bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N.º 1057.

@agenciaandina 🎄 Sindicato del Congreso: Aguinaldo navideño es un derecho adquirido por las y los trabajadores del Congreso. 📢 Tulio Vizcarra Basto, secretario del Sindicato del Congreso, explicó en #AndinaAlDía que estos beneficios están reconocidos por ley. 🧾 Antes se entregaban canastas navideñas 🎁, pero ahora se otorga una tarjeta de alimentos por un monto de S/1900 💳. ♬ sonido original - Agencia Andina

¿CÓMO PUEDEN ACCEDER A UN DÍA LIBRE ADICIONAL LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO?

Mediante el Decreto Supremo n.° 30936, Ley Que Promueve y Regula el uso de la Bicicleta como Medio De Transporte Sostenible, detallan que promueven el uso de la bicicleta como medio de transporte hacia el centro de trabajo. Según esta ley, todos los trabajadores del sector público tienen la opción de solicitar un día libre remunerado si deciden movilizarse en bici, es decir, por cada 60 días que demuestren haber utilizado la bicicleta como medio de transporte para llegar a sus puestos de trabajo, obtendrán un día de descanso extra.

“Los servidores públicos reciben una jornada laboral libre remunerada por cada sesenta veces que certifiquen haber asistido al centro de labores en bicicleta; para lo cual, cada institución del sector público fórmula e implementa las medidas necesarias para su desarrollo y certificación, en concordancia con las disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil”, indica la legislación.

No obstante, esta normativa no aplica para el sector privado, aunque la norma busca fomentar el uso del transporte sostenible en los trabajos, implementado una serie de medidas a favor de los empleados. “Los empleadores privados o públicos pueden incentivar en sus trabajadores el uso de la bicicleta como medio de transporte para llegar a su centro laboral a través de medidas tales como flexibilización de la hora de ingreso, días u horas libres, facilitación de duchas al interior del centro de trabajo, entre otros”, detalla.

VIDEO RECOMENDADO