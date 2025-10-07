El aguinaldo 2025 es uno de los beneficios que la mayoría de los trabajadores esperan a final de año. Aunque a menudo se confunde con las utilidades, el aguinaldo es un pago adicional con el que se busca dar un alivio financiero a las familias durante las festividades. Por ello, en medio de las celebraciones adelantadas de Navidad en Venezuela, como es usual todos los años, el régimen de Nicolás Maduro establece la entrega de esta bonificación a los trabajadores del sector público activos en el país. Sin embargo, muchos se cuestionan sobre la fecha en la que se depositaría este beneficio a sus cuentas bancarias. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE PAGARÍA EL AGUINALDO DE FIN DE AÑO EN VENEZUELA?

De acuerdo con medios locales, hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el pago del aguinaldo 2025. Pese a ello, los trabajadores del sector público, principales beneficiarios, permanecen a la expectativa del esperado depósito. Asimismo, al igual que en años anteriores, este beneficio suele abonarse en tres fechas según el cronograma establecido: entre el 10 y el 15 de octubre (primer mes de aguinaldo), del 3 al 7 de noviembre (segundo mes de aguinaldo) y del 25 al 28 de noviembre (tercer mes de aguinaldo).

Por último, el depósito se realizará directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios y su monto podrá variar según el cargo, la antigüedad y otros criterios establecidos. Este beneficio económico también alcanzará a pensionados y jubilados, como parte de las medidas de protección social. Es importante precisar que esta información no ha sido confirmada oficialmente, por lo que se aconseja mantenerse atentos a los comunicados que emita el Gobierno local a través de sus canales digitales oficiales en redes sociales.

¿QUÉ BONOS FALTAN ACTIVARSE EN OCTUBRE A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA?

Con la finalidad de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el Gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. Por ello, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos. A continuación, te presentamos los bonos que se activarán durante octubre, según la plataforma Meridiano: